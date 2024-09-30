Некоторым школьникам могут добавить баллы к ЕГЭ

Учебу в профильном классе предложили засчитывать как индивидуальное достижение при поступлении в вуз — выпускникам таких классов могут добавить до десяти баллов к результатам ЕГЭ. Такие поправки к правилам приема парламентарии в ближайшее время обсудят с Минобрнауки. Чтобы усилить профориентацию в школах, учителей дополнительно подготовят к разговорам со старшеклассниками о выборе профессии, для таких бесед найдут удобное время в расписании. «Парламентская газета» узнала подробности.

Тоже достижение

Профессиональная ориентация для школьников — часть учебного плана. Чтобы в расписании появился предмет «Россия — мои горизонты», в 2023 году приняли специальный закон. И хотя этот курс считается внеурочным, Минпросвещения разработало программу и методические рекомендации для учителей. Говорить с учениками о выборе профессии педагоги могут и должны с шестого класса. Для этого утвержден профминимум, предусматривающий на такие беседы от 40 до 80 академических часов в год. Экскурсии на предприятия и открытие в школах профильных классов с углубленным изучением отдельных предметов — часть профориентации.

К 2028 году в России нужно подготовить не меньше миллиона специалистов рабочих профессий, напомнила поставленную главой государства задачу председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. На круглом столе 30 сентября она сообщила о старте в 2025 году национального проекта «Кадры». По данным сенатора, в российских школах уже больше 30 тысяч профильных классов, и это не предел.

Учеников таких классов нужно дополнительно поддержать, уверена Гумерова. Например, начислением дополнительных баллов к комплекту ЕГЭ при поступлении в вуз.

«За индивидуальные достижения у нас предусмотрено до десяти баллов, — напомнила Гумерова. — Каждый вуз определяет размер поощрения за конкретные достижения самостоятельно. Мы проведем консультации с Минобрнауки и Минпросвещения, чтобы обучение в профильном классе можно было засчитывать в качестве индивидуального достижения».

Как мотивировать заводчанина

Профориентацию не везде ведут эффективно, признала Лилия Гумерова. Например, далеко не в каждом городе и регионе школы наладили сотрудничество с предприятиями. А там, где экскурсии на заводы проводят, за них могут отвечать ничем не мотивированные сотрудники, которые не знают, как общаться с детьми и чем их заинтересовать. Да и не каждый учитель разбирается в тонкостях профориентации.

В Фонде гуманитарных проектов, который является оператором цифровой платформы «Билет в будущее», разработали методические рекомендации для учителей и работников предприятий, отвечающих за профориентацию, - все, чтобы увлечь ребенка тем или иным занятием, рассказал руководитель фонда Иван Есин. В прошлом году, по его данным, 517 тысяч школьников посетили 38 тысяч экскурсий на предприятиях. Амбициозная цель организаторов — чтобы их посетили четыре миллиона человек.

К платформе «Билет в будущее» подключены 40 тысяч школ, потенциальный охват — 8,5 миллиона ребят, сообщил первый зампред министра просвещения Александр Бугаев. Больше 44 тысяч педагогов повысили квалификацию в сфере профориентации, в ближайшее время подготовку пройдут еще пять тысяч учителей. Учитывая, что педагоги и без того сильно загружены, нужно дать им четкие и понятные инструкции, как вести эту важнейшую работу, заключила Лилия Гумерова. Она также добавила, что школам рекомендовали не сдвигать предмет «Россия — мои горизонты» на вторую половину дня, когда ребята уже плохо воспринимают информацию.

Оборонку зовут в колледж

В колледжах и техникумах с прошлого года запустили проект «Профессионалитет», который позволяет отечественным предприятиям участвовать в подготовке и модернизации учебных программ, наиболее плотно взаимодействовать с талантливыми и мотивированными студентами. Но есть проблема, на которую обратила внимание сенатор Гумерова: предприятия ОПК, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, не могут тратить часть прибыли на проект «Профессионалитет», а поддержка индустриальных партнеров для колледжей и техникумов очень важна и нужна. В Совфеде подготовили законопроект, чтобы исправить ситуацию, и скоро его внесут, анонсировала глава комитета.

Фонд ВЦИОМ в 2024 году провел исследование по теме профориентации. По данным социологов, 40 процентов российских школьников выбирают профессию, исходя из личных предпочтений. На рекомендации родителей полагаются 20 процентов молодых людей, друзьям доверяет лишь десятая часть. А профориентационные тесты и лекции упомянули лишь 2 процента опрошенных. Главный критерий при выборе дела жизни — чтобы было «интересно лично мне», так говорят 56 процентов молодых людей. Еще 31 процент считают важным, чтобы работа высоко оплачивалась, 26 процентов — чтобы она была востребованной, 20 процентов — чтобы приносила пользу. А 57 процентов респондентов верят, что им будет легко устроиться по специальности, в обратном уверен 21 процент молодых людей.