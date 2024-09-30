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Развод неизбежен: что испытывают дети, когда родители расстаются

Развод родителей негативно отражается на поведении детей, вплоть до невротических реакций. Как помочь ребёнку адаптироваться к новым условиям жизни, «Клопс» рассказала детский психолог Лариса Першина.

Психолог объяснила, как позаботиться о детях во время развода
© globallookpress.com

Поведение взрослых во время бракоразводного процесса сильно влияет на эмоциональное состояние детей, подчеркнула специалист. Если рассматривать малышей возрастом от четырёх до шести лет, то можно отметить следующие изменения:

  • снижается концентрация внимания;
  • часто меняется настроение, появляется плаксивость;
  • наблюдается замкнутость;
  • нарушается сон, ухудшается аппетит.

Если в семье происходят постоянные скандалы и выяснения отношений, то переживания ребёнка приобретают невротический характер. Это выражается, например, в тиках, дневном энурезе (непроизвольном мочеиспускании). Может возникнуть привычка грызть ногти.

«В моей практике был случай, когда девочка пяти лет вырывала у себя на голове волосы. Ребёнку понадобилась помощь психолога и консультация врача-невролога», — прокомментировала Першина.

У детей старшего возраста — 10-14 лет — при разводе родителей также отмечаются отклонения в поведении. Это может быть необоснованная агрессия, снижение успеваемости в школе, частые прогулы.

«Подростки начинают отрицать любые правила и становятся неуправляемыми. Взрослые перестают для них быть авторитетом», — добавила детский психолог.

Как помочь ребёнку пережить сложный период

  • Обязательно сообщите вашему чаду, что происходит в семье, независимо от их возраста. Это поможет снять напряжение и прояснить ситуацию в будущем.
  • Расскажите ребёнку, что развод — это не его вина, а решение родителей.
  • При любых обстоятельствах не отзывайтесь плохо о своём бывшем партнёре при детях.
  • Во время конфликтов старайтесь не вовлекать ребёнка в дискуссии и споры взрослых.
  • Желательно не менять ребёнку режим дня, предлагать еду в соответствии с его вкусовыми предпочтениями.
  • Договоритесь заранее (если это возможно) с бывшим супругом(ой), с кем останется проживать ребёнок, когда и где вторая половина будет проводить с ним досуг. Обязательно обсудите методы воспитания. Это помогает снять внутреннее напряжение у детей.
  • Не обесценивайте чувства сына или дочери, умейте их разделять. Говорите, что понимаете, как ему грустно, что папа или мама с вами больше не живёт.
«Если ребёнок сильно неспокоен — покажите его неврологу. В случае, когда вам самим хочется выплеснуть всю палитру негативных эмоций — не стесняйтесь, обратитесь к психотерапевту», — порекомендовала Лариса Першина.