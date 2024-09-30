Психолог объяснила, как позаботиться о детях во время развода

Развод родителей негативно отражается на поведении детей, вплоть до невротических реакций. Как помочь ребёнку адаптироваться к новым условиям жизни, «Клопс» рассказала детский психолог Лариса Першина.

Поведение взрослых во время бракоразводного процесса сильно влияет на эмоциональное состояние детей, подчеркнула специалист. Если рассматривать малышей возрастом от четырёх до шести лет, то можно отметить следующие изменения:

снижается концентрация внимания;

часто меняется настроение, появляется плаксивость;

наблюдается замкнутость;

нарушается сон, ухудшается аппетит.

Если в семье происходят постоянные скандалы и выяснения отношений, то переживания ребёнка приобретают невротический характер. Это выражается, например, в тиках, дневном энурезе (непроизвольном мочеиспускании). Может возникнуть привычка грызть ногти.

«В моей практике был случай, когда девочка пяти лет вырывала у себя на голове волосы. Ребёнку понадобилась помощь психолога и консультация врача-невролога», — прокомментировала Першина.

У детей старшего возраста — 10-14 лет — при разводе родителей также отмечаются отклонения в поведении. Это может быть необоснованная агрессия, снижение успеваемости в школе, частые прогулы.

«Подростки начинают отрицать любые правила и становятся неуправляемыми. Взрослые перестают для них быть авторитетом», — добавила детский психолог.

Как помочь ребёнку пережить сложный период

Обязательно сообщите вашему чаду, что происходит в семье, независимо от их возраста. Это поможет снять напряжение и прояснить ситуацию в будущем.

Расскажите ребёнку, что развод — это не его вина, а решение родителей.

При любых обстоятельствах не отзывайтесь плохо о своём бывшем партнёре при детях.

Во время конфликтов старайтесь не вовлекать ребёнка в дискуссии и споры взрослых.

Желательно не менять ребёнку режим дня, предлагать еду в соответствии с его вкусовыми предпочтениями.

Договоритесь заранее (если это возможно) с бывшим супругом(ой), с кем останется проживать ребёнок, когда и где вторая половина будет проводить с ним досуг. Обязательно обсудите методы воспитания. Это помогает снять внутреннее напряжение у детей.

Не обесценивайте чувства сына или дочери, умейте их разделять. Говорите, что понимаете, как ему грустно, что папа или мама с вами больше не живёт.