Психиатр отреагировала на шокирующий случай в подмосковной школе

Учительница из школы в подмосковном Одинцово нанесла ребенку психологическую травму, не отпустив его в туалет, считает врач — психиатр-нарколог Василий Шуров. В разговоре с NEWS.ru специалист выразил мнение, что это насилие и унижение над школьником. По словам нарколога, мальчик может стать предметом насмешек. Кроме того, предупредил он, ребенок может начать бояться ходить в школу.

Это насилие и унижение над ребенком. Он теперь будет предметом насмешек, будет бояться ходить в школу. Это как минимум достаточно тяжелая психологическая травма для мальчика, — высказался психиатр.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее рассказала, что в Одинцовской средней общеобразовательной школе № 3 учительница не отпустила четвероклассника в туалет во время урока. Она сопроводила публикацию видео, записанным, вероятно, матерью мальчика. На кадрах женщина задает вопрос учителю, почему мальчику не позволили посетить уборную. Педагог сначала отказывается «разговаривать в таком ключе», а затем утверждает, что «в туалет ходят на перемене».

Ранее в станице Тацинской Ростовской области цыганский табор ворвался в школу, требуя извинений и «русской крови». На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, как в коридор заходит бородатый мужчина, другие пинают учеников и отбирают портфели.