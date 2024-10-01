Что делать, если на ребенка в школе нападают толпой

Родителям ребенка, ставшего жертвой избиения в школе, важно не поддаваться эмоциям и действовать хладнокровно. Как разобраться с обидчиками, наказать школу и не напугать ребенка, в беседе с «ФедералПресс» объяснил клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

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«Если на твоего ребенка напали, естественным желанием является взять ружье и пойти разобраться с обидчиками. У родителей стучит в висках и возникает букет естественных реакций: от гнева до страха и беспомощности. Однако в первую очередь нужно помочь ребенку, а это невозможно, когда ты сам в стрессе и на эмоциях. Все поступки сгоряча позже оборачивается еще большими слезами», – сказал он.

Для родителей, чьи дети стали жертвами сверстников в школе, крайне важно сохранять спокойствие и не передавать свое эмоциональное состояние ребенку. Родитель должен стать «стеной», которая решит проблему.

«Если отец орет «убью», а мама в слезах, ребенку становится еще хуже. Это естественная реакция родителей, но она пугает и подавляет ребенка, а не помогает ему прийти в себя», – объяснил психолог.

На первом этапе следует выслушать ребенка, не перебивая, не осуждая и не критикуя, дав понять ему, что какая бы ни сложилась ситуация, родители будут на его стороне. Рассказанное ребенком стоит сразу же зафиксировать и выяснить, кто участвовал в избиении, где это произошло, были ли свидетели.

Даже в случае отсутствия видимых повреждений на теле нужно обратиться к врачу, чтобы исключить внутренние травмы и повреждения, которые могут проявить себя позже. Также необходимо получить медицинское заключение по осмотру.

Перед тем, как начать разговаривать с родителями других детей или администрацией школы, стоит оценить ситуацию, можно даже привлечь третье лицо и заранее обсудить это с незаинтересованной стороной, например, с социальным работником или психологом. Люди, которые не участвовали в конфликте, могут подсказать, как лучше действовать, указал эксперт.

«Разговор с родителями нападавших будет тяжелым, поэтому подготовьтесь к нему. Сложно будет не начать с обвинений, но с психологической точки зрения важно оставаться объективными. Если вы сорветесь, вторая сторона может подумать, что может, и не зря все было: раз родители такие агрессивные, то может, и ребенок себя так вел и «нарвался». Сохраняйте спокойствие, и психологический перевес будет на вашей стороне», – заявил Самбурский.

Он посоветовал начать разговор с перечисления фактов: «Я знаю, что мой ребенок подвергся нападению», и обозначить свои переживания и намерение обсудить, как решить возникшую проблему.

«Даже если хочется бить морду, сказать все нужно академическим языком, иначе конфликт будет развиваться по спирали. Дальше снова нужно набраться терпения и выслушать вторую сторону. Слушать не хочется, но надо это сделать: выслушайте и не перебивайте. Есть шанс, что уже на этом этапе уладить конфликт», – сказал психолог.

Нападение на ребенка – дело, которое нельзя замалчивать. Администрация школы должна быть в курсе произошедшего, их важно сделать участниками решения возникшего конфликта.

Самые простые ситуации можно решить с привлечение классного руководителя, в более сложных случаях необходимо официально обратиться к администрации учебного заведения. Все обращения следует зафиксировать: сделать копии и просить проставлять отметки о принятии заявлений или отправить их «Почтой России» с описью и уведомлением о вручении. Важно подробно описать инцидент, а также указать свои требования к администрации провести расследование и наладить работу по предотвращению подобных случаев.

В школах работают психологи, одной из задач которых является предотвращение буллинга. Родители вправе потребовать привлечения психолога к встречам с родителями других детей и к обязательному участию их в программах по предотвращению травли ребенка.

«Нападение толпой на ребенка – это дикая ситуация, и ее нужно решать системно, эмоции будут только вредить. Основная задача родителей – поддержать своего ребенка, собрать всю информацию и действовать спокойно и последовательно», – добавил психолог.

Родители должны обеспечить безопасность и благополучие ребенка, поэтому ситуацию важно довести до логического конца.