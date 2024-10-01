День учителя-2024: когда отмечают и что подарить

День учителя отмечают ежегодно 5 октября. В 2024 году это праздник выпадает на субботу. В России День учителя официально признан профессиональным праздником, но не является нерабочим днем. Тем не менее, во многих российских школах в ближайшую субботу планируют сократить количество уроков или вовсе отменить их. Для учителей проводят праздничные концерты и торжественные собрания.

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Во всем мире этот праздник известен как Всемирный день учителей (World Teachers' Day), и около 100 стран также отмечают его 5 октября. Некоторые страны выбрали другие даты для национального празднования. Например, в Белоруссии День учителя отмечается в первое воскресенье октября, что в 2024 году будет 6 октября.

Международный день учителей был учрежден в 1966 году. В этот день ЮНЕСКО приняла рекомендации по повышению статуса учителей, отметив, что успех образования зависит от квалификации и способностей педагогов, а условия труда важны для эффективного обучения и развития профессиональных качеств учителей.

При выборе подарка учителю родителям школьников напоминают, что его стоимость не должна превышать 3 тыс. рублей, согласно Гражданскому кодексу России. Варианты недорогих подарков могут быть корзина с фруктами, набор шоколада, подушка на стул, подарочная карта и теплая кружка. В опросе ВЦИОМа 85% россиян выразили мнение, что учителям лучше дарить цветы.

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, какие суммы на подарки учителям собирают родители учеников новосибирских школ.