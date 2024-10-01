Эксперт призвал не «лишать детей детства» ранней профориентацией

Ребёнку необходимо прививать в первую очередь навыки мышления и командной работы.

Это сформирует основу для будущего успеха. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил директор компании «Мобильное электронное образование» Александр Кондаков.

«Профессиональное образование придёт со временем. Мы создаём для детей, ориентируя их на будущее, в том числе ситуации в жизни профессии. Для них интересно, проводим разные соревнования, конкурсы и так далее. Не надо лишать детей детства. Это очень сильное и правильное замечание. Мы зачастую навязываем детям группы детского сада инженерной направленности, а ведь главная задача детского сада, как говорил Алексей Николаевич Леонтьев: «Дошкольный возраст — это возраст фактического склада личности», а это те самые навыки мышления, командности, проектности на уровне детсадовского, которые закладывают основы успешности человека в будущем. Надо заботиться о том, какую личность мы выпускаем».

Ранее в Совфеде обсуждалось развитие профессиональной ориентации в российских школах. Участники дискуссии пришли к выводу, что не менее важно учить педагогов и «мастеров с завода» рекламировать важные для экономики региона специальности, передаёт «Коммерсантъ». Кроме того, нужно ориентировать школьников «работать не только для себя и своей семьи, но и для Родины».