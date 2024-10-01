Как понять, что ваш ребенок вундеркинд

Психолог Голубева: вундеркинды стремятся брать инициативу в свои руки. Вундеркинды, или одарённые дети, — те, кто не по годам развит интеллектуально. Они отличаются от своих сверстников своими исключительными талантами и способностями. Какие признаки говорят о том, что ваш ребёнок именно такой, рассказала психолог консультативной службы по работе с детьми «Первая помощь» Майя Голубева.

Как понять, что ребёнок вундеркинд

Во-первых, такие дети начинают говорить, обучаться настольным играм и развиваться быстрее своих ровесников, рассказала RuNews24.ru Голубева.

Во-вторых, они быстро запоминают информацию, такую как столицы, числа, адреса и детали.

«Они могут проявлять глубокий интерес к определённым предметам или дисциплинам. Однако при всём этом вундеркинды иногда испытывают затруднения в общении с другими детьми из-за своего интеллекта», — рассказала психолог.

В-третьих, одарённые дети часто стремятся к совершенству, поэтому остро реагируют на неудачи и стараются достичь высокого уровня навыков.

В-четвёртых, вундеркинды любопытны и любят участвовать в увлекательных разговорах.

«Если вы замечаете, что ваш ребёнок охотно общается со взрослыми, стремясь узнать от них новое, то, возможно, он — вундеркинд», — отметила Голубева.

При этом она уточнила, что косвенные признаки нужно объединять в единое целое и только потом решать, вундеркинд ли ребёнок. Но в любом случае точный ответ может дать только специалист.

В-пятых, у одарённых детей пытливый ум и развитое чувство юмора. Они задают множество вопросов и понимают сложные шутки.

В-шестых, вундеркиндам интересна музыка и легко научиться играть на музыкальных инструментах.

В-седьмых, такие дети стремятся брать инициативу в свои руки и завершать начатые дела. Плюс они часто придумывают новые правила для игр или занятий.

«Их характерная черта — яркая интроверсия или экстраверсия: вундеркинды могут быть коммуникабельными или, наоборот, нуждаться в одиночестве для размышлений и творчества», — сказала специалист.

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