В 2024 году на детский отдых было выделено 80 млрд рублей

В 2024 году регионы выделили на детский отдых 80 миллиардов рублей, это на 15 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году, сказал глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов на «правительственном часе» об организации отдыха и оздоровления детей 1 октября.

По словам Морозова, детским отдыхом и оздоровлением занимаются 12 органов власти, его регулируют десять базовых федеральных законов и около 500 нормативных актов. В обществе высокий запрос на летний отдых детей, подчеркнул депутат. Поэтому следует выделить этой теме достойное место в доктринах, нацпроектах, в бюджете, повысить внимание к проблеме со стороны Правительства и регионов.

«Охват детей летним отдыхом и оздоровлением существенно отстает и в сравнении с советским опытом, и от запросов общества», — подчеркнул Олег Морозов. Для корректной оценки важно выработать единые подходы к классификации объектов детского отдыха, львиная доля которых — школьные лагеря с дневным пребыванием. Стационарных лагерей в России 2200, а загородных еще меньше, и половина из них частные. При этом есть примеры, когда по документам здание значится как детский лагерь, а на деле используется для других целей или пустует.

«Нам следует внести соответствующие изменения в нормативные акты, взять вопрос на постоянный контроль, чтобы число летних лагерей не уменьшалось, а росло», — подчеркнул Олег Морозов.

Увеличение региональных расходов на детский отдых, по словам Морозова, это хороший сигнал, но у субъектов Федерации разные финансовые возможности, поэтому многие не могут обеспечить отдыхом льготников.