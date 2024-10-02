Уши, лапы и хвост: сколько стоит увлечение квадробикой

В 2024 году российские маркетплейсы фиксируют ажиотажный спрос на товары для квадробики, в некоторых регионах продажи подскочили аж в 15 раз. «ФедералПресс» рассказывает, что нужно ребенку-квадроберу для его увлечения, из чего состоит костюм квадробера, нужно ли платить за специальные занятия и сколько это все в итоге стоит.

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Что такое квадробика

Квадробика – вид физической активности, в основе которого лежит подражание каким-либо животным. В молодежной среде в последние годы квадробика стала настоящей массовой субкультурой. Выглядит это так: мальчики и девочки в масках животных исполняют трюки на четырех конечностях – ходят, бегают и прыгают как звери. Называют себя молодые люди квадроберами.

Говорят, что квадробика пришла из Японии – основателем этого неофициального вида спорта считают японского спортсмена Кеничи Ито. Он, кстати, отточил свое мастерство передвижения на четырех конечностях настолько, что в 2008 году попал в Книгу рекордов Гиннеса – пробежал стометровку таким необычным способом за 15,71 секунды.

Какие у квадроберов костюмы

Как мы упоминали выше, квадроберы носят маски животных, но не только их. У представителей субкультуры есть полноценная звериная экипировка. Атрибутов в ней немного – подвижным и активным квадроберам важно, чтобы костюм не сковывал движения и не был тяжелым. Базовый костюм квадробера состоит всего из нескольких элементов:

Маска животного;

Перчатки и носки в форме лап;

Хвост.

Иногда к костюму добавляются другие атрибуты. Например, больше пушистые уши, чокеры (украшение на шею), футболки с тематическими принтами. Также из необычного – квадроберские маски, которые нужно украшать и стилизовать самостоятельно. Они обычно идут в наборе со специальными красками, стразами, наклейками.

Вообще маска – ключевой атрибут костюма квадробера. Самые распространенные маски – на резинке, которые закрывают половину или все лицо. Также бывают маски, которые полностью скрывают голову. Среди самых популярных животных для масок квадроберов – кошки, собаки лисы, волки, рыси, тигры.

Сколько стоит полный костюм квадробера

Атрибуты костюмов квадробера и даже полноценные наборы с масками, лапами и хвостами продают все известные в России маркетплейсы. Найти их просто, достаточно вбить в поисковую строку «костюм квадробера», «костюм для квадробики», «набор для квадробики» или же «маска квадробера». Если нужно конкретное животное, например кошка или лиса, прописывают и его.

В среднем самые простые наборы с масками, перчатками и хвостами стоят около 1200 рублей. Есть варианты со скидками по цене около 700 рублей. Есть костюмы подороже – от 1800 рублей.

Отдельно маски животных для квадробики тоже продаются. Самые простые – из папье-маше, без украшений и меха – стоят около 150 рублей. Маски, которые нужно украшать самому, идут в комплекте с красками, наклейками, стразами и глиттером и стоят от 400 рублей. Простые маски с мехом на половину лица, изображающие кошек или волков, стоят от 500 рублей. За меховые маски посложнее и помассивнее с изображениями тигров, рысей и даже фантазийных существ придется выложить от 1000 рублей.

Самые простые перчатки, митенки или варежки с отделкой из искусственного меха можно купить на маркетплейсах по цене от 300 рублей. Пушистые хвосты на резинке или на карабине стоят в среднем около 500 рублей.

Сколько стоят занятия квадробикой

Квадробика – занятие активное, в его основе – прыжки и бег на четырех конечностях. Чтобы заниматься этим, квадробер должен быть подвижным и гибким, с сильными руками, ногами и спиной.

Официальных кружков, где учили бы квадробике или подобным трюкам, нет. Но, если подростку-квадроберу будет важна в этом увлечении именно физическая нагрузка, можно записать его на занятия акробатикой. Здесь бюджет каждый определяет для себя сам.

В среде самих квадроберов, кстати, есть ребята, которые готовы обучать новичков основным трюкам. Некоторые снимают свои уроки на видео и выкладывают онлайн, где их бесплатно может посмотреть любой. Другие могут показать исполнение элементов лично за символическую плату – в пределах 200–400 рублей.

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