Грязный воздух меняет когнитивные способности детей

Недавние исследования Университета Калифорнии выявили тревожные связи между уличным загрязнением воздуха и когнитивными различиями в мозгах детей, показывая, что даже уровни загрязнения, ниже стандартов США, могут иметь значительные последствия.

Исследование, опубликованное в журнале Developmental Cognitive Neuroscience, систематически проанализировало 40 эмпирических исследований, преимущественно из США, Мексики и Европы, подчеркивая различия в объеме белого вещества и нейронных связях у детей, подвергшихся воздействию более высокого уровня загрязнения.

Камелия Хостинар, один из авторов исследования, отметила, что дети и подростки особенно уязвимы из-за развивающегося мозга и большего времени, проведенного на улице. Обзор показывает, что значительные различия в структуре мозга наблюдались даже в районах, соответствующих стандартам качества воздуха, но особенно это было заметно у детей из регионов с высоким уровнем загрязнения.

Исследовательская группа выступает за срочные меры, такие как установка очистителей воздуха в домах и школах, особенно вблизи автомагистралей, чтобы уменьшить воздействие.

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