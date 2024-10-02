Быть рядом: как понять, что ребенок подвергся травле

Многие эпизоды буллинга в школе и других детских коллективах зачастую замалчиваются. Дети не всегда решаются говорить том, что их обижают, учителя же либо оказываются не в курсе ситуации, либо просто не могут помочь. Как родителям понять, что ребёнок стал жертвой буллинга?

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Признаки

"Работать над проблемой хейта в коллективе нужно начать с обыкновенной беседы с ребенком. Не обязательно спрашивать с порога, кто обижает, можно поговорить на отвлеченные темы. Обязательно сходить в школу и поговорить с классным руководителем, вызвать родителей зачинщиков хейта. Если ситуация не исправляется, подумать о смене школы/кружка/места тренировок", — говорит психолог-гипнолог, мастер нейролингвистического программирования Алексей Русакевич.

Он также назвал основные признаки, по которым можно понять, что ребёнка хейтят в коллективе:

Изменение в поведении: ребенок становится более замкнутым, скрытным или раздражительным, грубо отвечает на вопросы. Смена настроения при упоминании о школе также должна насторожить родителей. Ребенок очень медленно одевается, у него нет желания идти в школу. Часто болеет, это и боли в животе и тошнота, простудные заболевания, повышенная температура. У него часто пропадают вещи, или они испорчены. Волнуясь, он обгрызает ногти, или кусает губы. Срывает накопившийся негатив на младших братьях или сестрах, или на домашних животных. Не общается со сверстниками. Стал прогуливать уроки или часто приносить неудовлетворительные отметки. Стал много времени проводить в телефоне (избегать реальность).

В современном мире, где значимую роль в нашей жизни играет Интернет и гаджеты, не стоит забывать и про кибербуллинг. Дети проводят немало времени в соцсетях и других интернет-ресурсах. Им свойственно из любопытства вступать в диалог с незнакомыми людьми, выдавать ту информацию, которую нежелательно знать посторонним. Это, или же интересы, увлечения ребёнка, его позиция по какому-либо вопросу, обстоятельства его жизни могут стать причиной для травли в Сети.

Практикующий психолог, коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик напоминает:

"Хейт может из реального общения в коллективе переместиться в онлайн. Мало того, что ребенка травят в обществе, так “преследования” продолжаются еще и в соцсетях. На то, что именно это происходит с вашим ребенком, также указывает поведение: он вздрагивает, когда приходят сообщения на телефон, переворачивает гаджет, чтобы родители не смогли прочитать послание".

Как быть

В трудной ситуации, коей хейт, несомненно, является ребёнку особенно важна поддержка близких людей. Задача взрослых — обеспечить маленькому человеку надёжный тыл, важнейшая составляющая которого — эмоциональный комфорт.

"Для стабилизации самооценки ребёнка важно в первую очередь наладить обстановку в семье, минимизировать раздражающие факторы, разговаривать в спокойном и доброжелательном тоне, принимать ребёнка в любых эмоциях и дать понять, что с ним при этом всё нормально. Пересмотрите способы воспитания, выявите и устраните те, что могут подавлять его волю. Проявите внимание к его проблемам, без навязчивости, дайте понять, что вы для него опора и крепкое плечо, чтобы не случилось. Выявляйте сильные и слабые стороны ребёнка, сделав акцент на сильных, развивайте их. Хвалите его искренне и не просто так, а за проявление каких-либо его качеств, например смелость и настойчивость. Научите ребёнка отделять себя от ситуации: ты не тупой, а просто не нашёл общий язык с кем-то или не владеешь какой-то информацией в данный момент. Ну и конечно, важно научить выставлять настройки конфиденциальности в соц сетях, правилам поведения в киберпространстве и просить помощи, когда сам не справляется", — отметила психолог-профориентолог, педагог Мила Филиппова.

Поддержка ребёнка должна быть не эпизодической, а постоянной, это должно быть в порядке вещей. Юлия Осипова, нейропсихолог частной школы «Классный проект» объяснила, в чём это может проявляться:

"Чтобы стабилизировать самооценку ребенка, важно избегать оценочных суждений. Старайтесь, чтобы ребенок сам учился оценивать свои действия. Допустим, он выполнил какое-то задание. Дайте ему возможность самому оценить, что у него получилось, а что — нет. Хвалите ребенка за конкретные действия и результат: «Мне нравится, какой цвет ты выбрал» или «Как хорошо у тебя получилось нарезать огурец». Еще один хороший способ — вести дневник достижений. Пусть ребенок каждый день проговаривает три успеха, которые у него случились, даже если это что-то маленькое".

Самое важное — быть рядом со своим ребёнком, когда он особенно в этом нуждается. И, конечно же, обсуждать с ним проблемы и трудные ситуации, показывая, что их нельзя скрывать или стыдиться.