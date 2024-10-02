Быть рядом: как понять, что ребенок подвергся травле

Многие эпизоды буллинга в школе и других детских коллективах зачастую замалчиваются. Дети не всегда решаются говорить том, что их обижают, учителя же либо оказываются не в курсе ситуации, либо просто не могут помочь. Как родителям понять, что ребёнок стал жертвой буллинга?
Признаки
"Работать над проблемой хейта в коллективе нужно начать с обыкновенной беседы с ребенком. Не обязательно спрашивать с порога, кто обижает, можно поговорить на отвлеченные темы. Обязательно сходить в школу и поговорить с классным руководителем, вызвать родителей зачинщиков хейта. Если ситуация не исправляется, подумать о смене школы/кружка/места тренировок", — говорит психолог-гипнолог, мастер нейролингвистического программирования Алексей Русакевич.
Он также назвал основные признаки, по которым можно понять, что ребёнка хейтят в коллективе:
- Изменение в поведении: ребенок становится более замкнутым, скрытным или раздражительным, грубо отвечает на вопросы.
- Смена настроения при упоминании о школе также должна насторожить родителей.
- Ребенок очень медленно одевается, у него нет желания идти в школу.
- Часто болеет, это и боли в животе и тошнота, простудные заболевания, повышенная температура.
- У него часто пропадают вещи, или они испорчены.
- Волнуясь, он обгрызает ногти, или кусает губы.
- Срывает накопившийся негатив на младших братьях или сестрах, или на домашних животных.
- Не общается со сверстниками.
- Стал прогуливать уроки или часто приносить неудовлетворительные отметки.
- Стал много времени проводить в телефоне (избегать реальность).
В современном мире, где значимую роль в нашей жизни играет Интернет и гаджеты, не стоит забывать и про кибербуллинг. Дети проводят немало времени в соцсетях и других интернет-ресурсах. Им свойственно из любопытства вступать в диалог с незнакомыми людьми, выдавать ту информацию, которую нежелательно знать посторонним. Это, или же интересы, увлечения ребёнка, его позиция по какому-либо вопросу, обстоятельства его жизни могут стать причиной для травли в Сети.
Практикующий психолог, коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик напоминает:
"Хейт может из реального общения в коллективе переместиться в онлайн. Мало того, что ребенка травят в обществе, так “преследования” продолжаются еще и в соцсетях. На то, что именно это происходит с вашим ребенком, также указывает поведение: он вздрагивает, когда приходят сообщения на телефон, переворачивает гаджет, чтобы родители не смогли прочитать послание".
Как быть
В трудной ситуации, коей хейт, несомненно, является ребёнку особенно важна поддержка близких людей. Задача взрослых — обеспечить маленькому человеку надёжный тыл, важнейшая составляющая которого — эмоциональный комфорт.
"Для стабилизации самооценки ребёнка важно в первую очередь наладить обстановку в семье, минимизировать раздражающие факторы, разговаривать в спокойном и доброжелательном тоне, принимать ребёнка в любых эмоциях и дать понять, что с ним при этом всё нормально. Пересмотрите способы воспитания, выявите и устраните те, что могут подавлять его волю. Проявите внимание к его проблемам, без навязчивости, дайте понять, что вы для него опора и крепкое плечо, чтобы не случилось. Выявляйте сильные и слабые стороны ребёнка, сделав акцент на сильных, развивайте их. Хвалите его искренне и не просто так, а за проявление каких-либо его качеств, например смелость и настойчивость. Научите ребёнка отделять себя от ситуации: ты не тупой, а просто не нашёл общий язык с кем-то или не владеешь какой-то информацией в данный момент. Ну и конечно, важно научить выставлять настройки конфиденциальности в соц сетях, правилам поведения в киберпространстве и просить помощи, когда сам не справляется", — отметила психолог-профориентолог, педагог Мила Филиппова.
Поддержка ребёнка должна быть не эпизодической, а постоянной, это должно быть в порядке вещей. Юлия Осипова, нейропсихолог частной школы «Классный проект» объяснила, в чём это может проявляться:
"Чтобы стабилизировать самооценку ребенка, важно избегать оценочных суждений. Старайтесь, чтобы ребенок сам учился оценивать свои действия. Допустим, он выполнил какое-то задание. Дайте ему возможность самому оценить, что у него получилось, а что — нет. Хвалите ребенка за конкретные действия и результат: «Мне нравится, какой цвет ты выбрал» или «Как хорошо у тебя получилось нарезать огурец». Еще один хороший способ — вести дневник достижений. Пусть ребенок каждый день проговаривает три успеха, которые у него случились, даже если это что-то маленькое".
Самое важное — быть рядом со своим ребёнком, когда он особенно в этом нуждается. И, конечно же, обсуждать с ним проблемы и трудные ситуации, показывая, что их нельзя скрывать или стыдиться.