Родителям объяснили, как отправить ребенка учиться за границу

Обучение в школе или университете за рубежом предоставляет возможность погрузиться в другую культуру, улучшить языковые навыки и расширить кругозор. Студенты приобретают международные связи и опыт, который ценится на глобальном рынке труда, что увеличивает их конкурентоспособность. Основатель международной компании по обучению за рубежом ClassTrip Ботир Насридинов рассказал «Газете.Ru», как подготовиться к поступлению ребенка в учебное заведение в другой стране.

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По его словам, сначала выясните, какая программа обучения интересует вашего ребенка. Это могут быть языковые курсы, среднее или высшее образование, профессиональная переподготовка и так далее. Затем изучите различные страны и учебные заведения, предлагающие интересующие программы. Обратите внимание на рейтинги, отзывы студентов и особенности учебного процесса.

«Узнайте, какие документы и экзамены требуются для поступления, а также сроки подачи заявок. Не бойтесь обращаться за профессиональной помощью. Сейчас есть множество компаний и специалистов, которые помогут сориентироваться в требованиях учебных заведений», — рекомендовал он.

Рассчитайте бюджет, включая стоимость обучения, проживания, переезда и других расходов. Изучите возможности получения стипендий, грантов или кредитов для студентов. Многие учебные заведения предлагают финансовую помощь.

Определите, где будет проживать ваш ребенок: сможет ли получить право на общежитие или ему придется снимать квартиру. Убедитесь, что жилье безопасное и удобное.

«Абитуриент должен сдать международные экзамены, такие как TOEFL или IELTS. Для учебы в Европе или США требуется знание английского языка на уровне B2-C1», — подчеркнул специалист.

Для поступления во многие учебные заведения необходимо собрать портфолио. Это могут быть академические успехи, участие в олимпиадах, спортивные достижения, волонтерская деятельность, а также рекомендации от учителей.

«Подготовьте необходимые документы. Например, для учебы в США необходимо получить студенческую визу F-1. Для этого нужно пройти собеседование в посольстве и предоставить все необходимые документы. Учебные заведения в США требуют оформления студенческой медицинской страховки, поскольку без нее медицинские услуги могут обойтись в очень большую сумму. Страховка помогает обезопасить студентов от непредвиденных расходов на лечение и обеспечить доступ к качественной медицинской помощи», — отметил Насридинов.

Обсудите с ребенком аспекты жизни в новой стране, включая культурные различия, традиции, правила поведения и безопасность. Это поможет снизить стресс от адаптации. Согласуйте, как вы будете поддерживать ребенка во время его обучения за границей. Будьте готовы помогать с решением проблем, если они возникнут, резюмировал он.