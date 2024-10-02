Специалист объяснила, почему дети намного смелее взрослых

Мир для ребенка — это что-то большое, интересное, яркое и разнообразное, наполненное удивительными звуками, вкусами, образами и ощущениями, поэтому он бесстрашно стремится его исследовать, заявила семейный психолог Юлия Тамбалаева в беседе с NEWS.ru. Однако важна роль родителей — они должны дать малышу базовое чувство безопасности, иначе он может расти пугливым, стеснительным и тревожным.

Заботливые взрослые в идеале оберегают малыша от опасностей, ему неведомых, всегда рядом, откликаются на его зов и просьбы, понимают и поддерживают его. Это идеальная атмосфера для роста и развития. Ели родители и значимые взрослые обеспечивают малыша базовым чувством безопасности и мотивируют к развитию, не пугая, а поддерживая, ребенок растет смелым, активным, жизнерадостным и открытым ко всему новому, — пояснила специалист.

Однако если у родителей наблюдается повышенная тревожность, то они сознательно или бессознательно транслируют ребенку идею, что мир вокруг полон опасностей. Психолог подчеркнула, что дети наследуют разные гены, черты характера и свойства личности, но чуткое воспитание и стойкая позиция значимых взрослых помогут малышу пройти свой путь с наименьшими сложностями.

Важно наблюдать, что и как вы транслируете своему ребенку, чего боитесь сами, опасен или безопасен мир для вас самих, какие установки и ресурсы есть у вас и вашего ребенка, — заключила она.

Ранее Тамбалаева рассказала, что плохие отметки в школе могут быть связаны с буллингом, плохим самочувствием или личными проблемами и это надо учитывать при общении со школьником. Прежде чем ругать ребенка, родителям необходимо определиться, что для них значат оценки, какие из них они считают плохими. Лучше подходить к этому вопросу индивидуально, пояснила специалист.