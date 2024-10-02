Психолог назвал незаконным отказ учителей отпускать детей в туалет

Некоторые учителя во время уроков не отпускают учеников в туалет. Психолог, лектор Российского общества «Знание», руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой разъяснил «ФедералПресс», имеют ли право педагоги так делать и какие могут быть последствия.

«Учитель не вправе ограничивать ребенку доступ к туалету. Бывали случаи, что ребенок из-за запрета сходить в туалет не смог сдержаться и справил нужду прямо в классе. По таким случаям проводятся проверки и предусмотрены штрафы за нарушение прав учащихся», – отмечает психолог.

Григорий Спижевой также обратил внимание на то, что мочевой пузырь детей небольшой, кроме того, из-за физиологических особенностей они могут чаще ходить в туалет. Кроме того, у детей часто случаются расстройства ЖКТ.

Также психолог отметил, что важно учитывать и то, что многие дети могут стесняться ходить в уборную во время перемены, когда там находятся другие подростки.

«Всё это нужно иметь в виду педагогу и отпускать своевременно ребёнка в туалет», – резюмировал специалист.

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