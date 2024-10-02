Как выбрать игрушку для малыша до года

В каждом возрасте игра выглядит по-разному — особенно в первый год жизни ребёнка. Даже простые действия, такие как разговор с ребёнком, считаются игровыми действиями в первые месяцы его жизни! Необязательно выделять конкретное время для игр — игра может происходить во время обычных занятий (например, когда ребёнок ложится на животик или принимает ванну). Это также может быть набор простых игр и занятий, которые помогают увлечь ребёнка. Игрушки для годовалых детей и детей помладше действительно помогут им освоить множество важных навыков развития. На что обратить внимание? Мы спросили у Ольги Шустицкой, перинатального психолога, продюсера бесплатной Школы мам «Олант». В первый год жизни ребёнка игра помогает ему:

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Узнавать об окружающем мире;

Поощряет их к социальному взаимодействию и развитию речи;

Заставляет их двигаться и развивать свои двигательные навыки;

Развивает важные жизненные навыки.

А с игрушками играть ещё приятнее!

Какие игрушки лучше всего подходят для развития ребёнка в первый год жизни

Ниже некоторые рекомендации, но помните: безопасность превыше всего!

Никаких мелких съёмных деталей;

Без острых краёв;

Лучше всего, если игрушку можно чистить.

Итак, сами рекомендации:

Любые игрушки, которые помогут малышу провести время в животике. Это время — важная часть физического развития ребёнка, особенно в первые 6 месяцев его жизни. В этом помогут такие игрушки, как, например, зеркала, чтобы малыш мог заинтересоваться отражением; погремушки и игрушки для прорезывания зубов и игровые тренажёры;

Развивайте чувства ребёнка! Игрушки могут помочь задействовать некоторые органы чувств, такие как слух и зрение. Например, слух развивают погремушки, пищащие игрушки и простые музыкальные инструменты;

Для развития зрения идеально подойдут высококонтрастные игрушки. Обратите внимание на чёрно-белые игрушки, которые помогут ещё совсем малышу;

Мягкие игрушки, например, плюшевые звери, доставят малышу тактильное удовольствие. Существуют также сенсорные наборы, с помощью которых малыш может потрогать различные текстуры;

развивайте мелкую моторику. Закрепление этих навыков помогает развить моторику рук и ног. Некоторые игрушки, которые могут помочь развить двигательные навыки, — это стаканчики, мячи и пластиковые игрушки-связки.

Игрушки для купания

Купание может быть непростым процессом, но это важная часть ухода за детьми. Чтобы сделать купание более увлекательным, можно использовать простые игрушки, такие как чашечки и кораблики (специальные бля купания). И не забывайте о безопасности ребёнка, пока он находится в ванной.

Мячи

Мячи — это универсальная игрушка, с которой малыш может играть в самых разных условиях. Мячи, с которыми он играет, должны быть мягкими и лёгкими. Они должны быть достаточно большими, чтобы малыш не мог их проглотить — выбирайте мячи, размер которых превышает размер рта вашего малыша. Игры с мячиками могут способствовать развитию ползания и моторики ребёнка!

Игрушки для облегчения прорезывания зубов

Прорезывание зубов — это может быть сложным периодом, когда у ребёнка начинают появляться зубы, и это чаще доставляет дискомфорт. Игрушки для прорезывания зубов сделаны специально для того, чтобы ребёнок мог их грызть и частично избавляться от этого самого дискомфорта.

Поощряйте ребёнка вставать

Есть столы для занятий, за которыми малыш может стоять во время игры. Это особенно полезное упражнение, когда малыш приближается к своему первому дню рождения и начинает самостоятельно стоять. Существует большое разнообразие столов для занятий, и некоторые из них можно использовать как сидя, так и стоя.

Научите детей общению

В первый год жизни ребёнок может не уметь говорить или читать, но он всё ещё многому учится в том, как общаться.

Вот некоторые игрушки, которые помогают в общении: