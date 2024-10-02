ВОЗ призвала ограничить использование смартфонов по аналогии с табаком

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира рассмотреть возможность введения ограничений на использование смартфонов по аналогии с табачной продукцией на фоне роста психических проблем среди европейских подростков из-за игр и соцсетей. Такую позицию представила директор отдела национальных стратегий и систем здравоохранения организации Наташа Аззопарди Мускат в интервью европейскому изданию Politico.

По ее словам, примером мер по борьбе с негативным влиянием технологий на подростков может стать ограничение возраста владельцев смартфонов, контроль за ценами на устройства, а также запрет на их использование в определенных местах по аналогии с запретом на курение в общественных пространствах.

"Возможно, <...> настало время подумать, в каких местах определенные электронные устройства не должны использоваться", - сказала она. "Как и в любых других сферах, эти инструменты могут использоваться успешно и эффективно", - добавила директор.

По ее мнению, неконтролируемое использование смартфонов подростками "может отразиться на их академических результатах, ментальном здоровье, благополучии и продуктивности на работе".

В сентябре ВОЗ сообщила в докладе, что каждый 10-й подросток имеет психические проблемы из-за зависимости от соцсетей и компьютерных игр. В качестве одного из последствий аналитики выделили "более высокие показатели употребления психоактивных веществ по сравнению с людьми, которые ответственно пользуются социальными медиа или же не используют их в принципе". В целом проблемное использование соцсетей сопровождается снижением психологического и социального благополучия, подчеркнули в ВОЗ. Эти данные были получены в рамках исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья", в котором в 2022 году приняли участие почти 280 тыс. детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет в Европе, Центральной Азии и Канаде (в общей сложности 44 страны и региона).