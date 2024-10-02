Детский омбудсмен Башкирии рассказала, как воспитывать подростков

Недавно в туалете одной из школ Уфимского района обнаружили камеры видеонаблюдения. Руководство объяснило их установку благой целью: борьбой с курением, хулиганством и буллингом. По настоянию прокуратуры камеры убрали. И этот случай вновь поднял вопросы, как контролировать и защищать детей, но не перегибать палку. Об этом на "деловом завтраке" в "РГ" мы поговорили с уполномоченным по правам ребенка в РБ Ольгой Панчихиной.

Ольга Юрьевна, вы разбирались в ситуации с установкой видеокамер в школьном туалете в селе Миловка? Насколько это законно?

Ольга Панчихина: Да, мы занимались данным вопросом. Хочу отметить, что устанавливать камеры не только в туалетах, но и в раздевалках, где переодеваются дети или взрослые, нельзя. Это нарушение прав человека. Руководство школы хотело так решить проблему с курением вейпов в туалетах, но невозможно на каждом шагу поставить камеры. Взрослые должны учить ребят правилам поведения. Да, часто именно в туалетах происходят неприятные инциденты, но я считаю, что проблему могут решить взрослые, периодически посещая эти помещения, контролируя порядок в школе.

Что касается борьбы с курением, то необходимо объяснять ребятам опасность и последствия для здоровья сигарет, в том числе электронных. В прошлом году общественный совет при уполномоченном по правам ребенка РБ совместно с минобрнауки республики и Башгосмедуниверситетом провели исследование по оценке распространенности курения среди подростков. В нем приняли участие 76,5 тысячи ребят в возрасте от 7 до 17 лет. 2,5% из них признали себя курильщиками, хотя, судя по данным опроса, их значительно больше. Проблема в том, что дети зачастую оценивают риск для здоровья от курения как отдаленную потенциальную опасность, не придают ей значения. Ребятам и родителям нужно давать научно обоснованную информацию, и тогда они сами откажутся от электронных сигарет и других пагубных привычек.

С этого года ввели запрет на использование на уроках телефонов. Дети жаловались вам на ущемление своих прав в этом вопросе?

Ольга Панчихина: Пока никто не жаловался, ведь по факту дети все равно приходят в школу с телефонами. А далее в каждой образовательной организации вопрос решается по-своему: гаджеты складывают в специальные ящички либо просто просят ребят убрать их в сумки на время занятий. В любом случае мобильные телефоны остаются доступны на случай ЧП, как и оговорено законом. То есть при экстренной необходимости дети могут ими воспользоваться, позвонить родителям.

Говоря о ЧП, нельзя обойти стороной случай , который произошел в Челябинске, где 13-летний мальчик напал на одноклассников и учительницу. Что делают в Башкирии, чтобы предотвратить такие ситуации?

Ольга Панчихина: Мы в республике проводим работу по обеспечению безопасности детей в школах и оказанию психологической помощи совместно с различными ведомствами и министерствами.

Что касается челябинского случая, то главный вопрос: как ребенок смог пронести в школу молоток, травматический пистолет и нож? Почему не сработал металлоискатель, не отреагировал охранник? Думаю, проблема многих школ - в отсутствии постоянных квалифицированных охранников, которые бы знали учеников в лицо. Так, к нам в аппарат уполномоченного нередко приходят жалобы на то, что выпустившиеся из школы ребята могут зайти на территорию учреждения, иногда происходят конфликты и даже вымогание денег. В вопросе защиты важно, как директор выстроит систему безопасности и работу с родителями и детьми.

Еще один важный момент - своевременно отреагировать на конфликт. В прошлом году нам поступило 115 обращений по проблемным ситуациям в образовательной среде, большая часть была связана с межличностными конфликтами. Практически по каждой из них аппарат уполномоченного собирает консилиум и специалистов-психологов, чтобы, выслушав все стороны, найти пути решения. К сожалению, когда речь идет о травле, чаще всего даже после урегулирования вопроса подвергшиеся буллингу дети все равно переходят в другие образовательные организации, потому что, по мнению их родителей, так спокойнее.

А как работаете с детьми-агрессорами?

Ольга Панчихина: Так же, как и с их жертвами, приходится работать комплексно с семьей и ребенком. Ведь и им нужна помощь специалистов, многие родители до конца не верят, что их ребенок может быть агрессивным, им кажется, что весь мир против них.

К примеру, в начальном звене одной из школ есть активный и хулиганистый мальчик, который мешает остальным ребятам в классе, а его родители утверждают, что все настроены против него. Мы провели консилиум, встретились со всеми сторонами конфликта, в школе работала антикризисная комиссия от минобрнауки, и вроде все нормализовалось. Но после летних каникул конфликтные ситуации возобновились. Проблему может решить перевод в другой класс, но не всегда. Просто если ребенок достаточно активный, хулиганистый, то родителям нужно уделить особое внимание его воспитанию, проконсультироваться с психологами.

Достаточно часто во время встречи с родителями мы рекомендуем им обратиться в центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи всей семьей. Бывают ситуации, когда они не знают, как общаться со своим ребенком, как найти к нему подход, а за советом к специалистам обращаться стесняются.

Как показал опрос среди подростков, который проводили члены детских советов при уполномоченных по правам ребенка, 26 процентов ребят практически не разговаривают с родителями и им неинтересно проводить с ними время. Есть подростки, которые даже не едят за одним столом с семьей. И чем старше дети становятся, тем меньше на них могут повлиять родители, и все больше значение приобретает окружение.

Знаете, я всегда с удовольствием езжу в Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение для девочек закрытого типа, которое напоминает мне институт благородных девиц. Здесь под влиянием опытных педагогов и наставников дети с непростыми судьбами, которые не дополучили тепла в семье и оступились, могут кардинально изменить свою жизнь. Девочек учат танцам, рисованию, шитью, а главное - заботе, любви и дружбе. У них даже есть свое телевидение.

Это еще один пример того, что во многом становление наших детей как личностей зависит от педагогов. Важно каждого ребенка привлекать к участию в мероприятиях, особенно тех, кто предпочитает отсиживаться в сторонке. Обязательно всем вместе ходить в театры, походы, планетарии и музеи.

Но ведь большую часть времени дети проводят вне школы?

Ольга Панчихина: Действительно, поэтому мы и выступаем за создание мест, куда подростки после уроков могли бы приходить бесплатно. К примеру, в Уфе на территории Общественного фонда развития города есть публичное пространство для детей и подростков "То самое место" (Российская, 108), созданное под эгидой уполномоченного по правам ребенка в РБ. Здесь ребята делают домашнее задание, находят друзей, участвуют в бесплатных мастер-классах, кино-показах и лекциях.

Сейчас в Башкирии 28 детских общественных пространств. Инициаторами их открытия являются сами ребята, они учатся разговаривать и договариваться со взрослыми, добиваются выделения помещения, участвуют в его создании. Финансирование идет в основном за счет грантов главы республики, премий и побед в конкурсах Общественного фонда развития города. Будем тиражировать такую практику.

Хочу подчеркнуть, что подростковый возраст - это период, когда детям нужно вдвое и даже втрое больше внимания, заботы и тепла. Родителям стоит чаще обнимать своих детей-подростков, даже самых активных и независимых. Они нуждаются в том, чтобы их погладили по голове и приобняли, даже когда ершатся. Им необходимо доказательство того, что их любят. Очень важно показывать, что их мнение тоже важное и что они могут повлиять на ситуацию.

Ключевой вопрос

На что сегодня могут повлиять подростки?

Ольга Панчихина: Их часто недооценивают, но на самом деле они могут многое. Всем известна практика школьного самоуправления, когда старшеклассники на день становятся учителями. Это хороший способ налаживания взаимодействия между разными возрастами. В Нефтекамске и Янауле есть службы школьной медиации, в которых ребята помогают разрешать младшим небольшие конфликты. Конечно, под присмотром наставников. И это работает. В Туймазах ученик инициировал создание в школе игровой комнаты для детей-инвалидов.

Наши ребята из детского совета при уполномоченном, чтобы привлечь внимание к проблеме падающих из окон детей, разработали и распечатали на своих принтерах плакаты с напоминанием об опасности открытых форточек. Подростки раздавали эти плакаты в парках и развешивали их на подъездах. Возможно, так они смогли спасти чью-то жизнь. Не говоря уже о том, что наши дети в период пандемии тоже шили маски, а сейчас плетут масксети, вяжут носки, делают свечи, пишут письма и собирают посылки для участников СВО.

Нужно с малых лет, с детского сада приучать детей делать что-то хорошее. Без родителей здесь не обойтись.