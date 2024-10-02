Родителям рассказали, какая одежда защитит детей от осенних простуд

Чтобы защитить детей от осенних простуд, стоит выбирать для них одежду из натуральных тканей, например из хлопка, посоветовал заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что средний слой может быть из флиса или шерсти, чтобы создать дополнительное тепло, а верхний должен защищать от ветра и влаги.

Осенью важно правильно одевать детей, чтобы они не простудились. Рекомендуется носить несколько слоев одежды, чтобы можно было легко регулировать температуру. Внутренний слой должен быть из натуральных тканей, таких как хлопок, чтобы хорошо впитывать влагу. Средний слой может быть из флиса или шерсти для дополнительного тепла. Внешний слой должен быть водонепроницаемым и ветрозащитным, — пояснил врач.

Он предупредил, что одежда не должна стеснять движений. По словам педиатра, носки и перчатки также стоит выбирать из натуральных материалов. Не стоит забывать о головных уборах — они нужны для сохранения тепла, уточнил Шахвеледов. Врач добавил, что одежда не должна быть слишком теплой, так как перегрев опасен для организма. Он порекомендовал при необходимости снимать лишние слои, чтобы ребенок не потел.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что богатые витаминами A, С и D продукты необходимы для укрепления иммунитета осенью. По ее словам, большое количество витамина C содержится в отваре шиповника, болгарском перце, квашеной капусте и черной смородине.