Специалист объяснил, как лучше воспитывать детей

Современные родители все чаще спорят о том, какой метод воспитания выбрать: строгость или вседозволенность. Психолог, лектор Российского общества «Знание», руководитель проекта «Школа Родителей нового поколения» Григорий Спижевой рассказал «ФедералПресс», какой подход лучше для ребенка и его будущего.

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«Однозначно строгость гораздо лучше, чем вседозволенность. Успешным человека делают не его желания. А напротив, способность тормозить свои импульсы, желания, сиюминутные хотелки. И важно ребенка обучить этому управлению своими импульсами», – отмечает эксперт.

По словам Григория Спижевого, ребенок должен понимать, что сначала следует выполнить все важные задачи: домашнее задание или обязанности по дому, а только после этого играть в телефон или идти гулять.

Как отмечает психолог, если ребенок не обучится этому, то у него сформируется слабый характер – ему будет тяжело учиться, преодолевать жизненные трудности и даже бытовые проблемы будут доставлять большое напряжение.

Спижевой привел известный психологический эксперимент «Зефирный тест», в котором детям поставили задачу подождать 20 минут и не съесть зефир, лежащий напротив них. Выполнив требование, они получали в 2 раза больше зефира, чем было, – прибыль ровно 100 %. Дети разделились на 2 группы – тех, кто съел, и тех, кто подождал 20 минут и не съел зефир. Через длительное время ученые проанализировали поведение уже взрослых людей. Получилось так, что те, кто съел зефир, оказались гораздо менее успешными, чем те, кто смог сдержать свои импульсы, свои желания.

«Если мы не хотим вырастить неудачника, важно научить его справляться со своим «хочу» в пользу «надо», – резюмирует специалист.

Ранее психолог рассказал, что нужно делать, если на ребенка в школе нападают толпой. Эксперт также призвал не поддаваться эмоциям.