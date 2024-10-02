Омбудсмен призвала родителей отвести детей-квадроберов к психологу

Квадробика может негативно влиять на психику детей, считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Как она отметила в беседе с Readovka.News, из-за такого увлечения дети могут стать жертвами буллинга, поэтому родителям лучше отвести их к психологу.

Омбудсмен объяснила, что это ненормально, когда детей выгуливают на поводке. Несмотря на то, что это не является нарушением закона, такие ситуации могут вызывать беспокойство у общества.

На самом деле могут быть психические отклонения в таком случае как у тех, кто выгуливает, так и у тех, кого выгуливают, — отметила Волынец.

Она добавила, что в таком случае нужно отводить ребенка к психологу. Именно от того, как отреагируют родители, будет зависеть дальнейшее прогрессирование или прекращение этого «отклонения», добавила омбудсмен.

Ранее в Москве рядом с ТЦ «Авиапарк» взрослый мужчина, изображающий квадробера, приставал к прохожим, не давая им пройти. Гражданин бегал на четвереньках и требовал от прохожих ласки. Он сопровождал свои просьбы мяуканьем. После этого квадробер убежал от полиции в торговый центр. СМИ отмечают, что в последнее время случаи с квадроберами участились.