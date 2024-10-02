Как отучить маленьких детей тянуть все в рот

Чтобы отучить ребенка тянуть все в рот, нужно отвлекать его в такие моменты, посоветовала детский психолог Алена Александрина. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что можно предложить безопасные альтернативы для познания мира. Например, по ее словам, подойдут мячики или мягкие игрушки.

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«‎Сдерживание и наказание только усилят стресс и не приведут к желаемому результату. Предлагайте ему безопасные альтернативы для познания мира: мячики, мягкие игрушки, грызунки. Развивайте мелкую моторику с помощью игр с кубиками, пазлами, мозаикой», — предупредила психолог.

Она посоветовала убрать из зоны досягаемости те предметы, которые могут навредить ребенку. Кроме того, уточнила специалист, для собственного спокойствия родители могут обратиться к психологу или педиатру. Она призвала создать для ребенка безопасные и увлекательные условия для изучения мира.

«‎Ребенок просто изучает мир вокруг себя, и задача родителей — создать для него безопасные и увлекательные условия для этого изучения», — заявила психолог.

Ранее Александрина рассказала, что маленькие дети тянут все в рот из-за любопытства. Она подчеркнула, что родителям не стоит беспокоиться, когда такая привычка появляется у ребенка, особенно в возрасте до двух-трех лет.