Когда надо начинать обучать ребенка письму

Ранее образование стало трендом современности – и рамки все дальше сдвигаются к обучению «с пеленок». Так, многие родители стремятся как можно раньше научить ребенка читать и писать, не учитывая физиологические закономерности. При этом, навык письма, как известно, напрямую зависит от развития кисти.

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С вопросом о том, как развивается кисть и как можно подготовить ребенка к обучению письму, мы обратились к Вадиму Кожевникову, к.м.н., заведующему отделением детской ортопедии, ведущему научному сотруднику, врачу травматологу-ортопеду Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России.

– Как растет и развивается кисть согласно возрастным нормам?

– Кисть, как и любой сегмент опорно-двигательного аппарата, не следует рассматривать как изолированный орган – это составляющая верхней конечности, верхнего плечевого пояса: это плечевой сустав, в формировании которого участвует лопатка, ключица, мышцы, окружающие лопатку, плечевая кость, локтевой сустав, кисть. Изолированно эти сегменты не рассмотришь.

Любой отдел верхней конечности, и кисть в том числе, при рождении ребенка в большинстве своем представлены хрящевой тканью. В последующем есть такие понятия как ростковые зоны, ядра окостенения – и уже идет доразвитие скелета в целом и, в частности, верхних конечностей.

Параллельно с хрящевой и костной тканью идет доразвитие и мягкотканых структур – мышц, связок и т.д. Считается, что развитие соединительной ткани, мышечной ткани идет в определённой параллели с доразвитием периферического центрального и периферического нервного аппарата.

– Как можно помочь правильному течению этих процессов?

– Ребенок рождается с определённой степенью зрелости головного мозга. При рождении он имеет определенные рефлексы, которые ему помогают адаптироваться к внешней среде: рефлексы, которые помогают ребенку сосать из рожка, глотать и так далее. Также постепенно появляются рефлексы на верхних конечностях: хватательный рефлекс, потом ребенок удерживает игрушку, перекладывает из руки в руку, концентрирует взгляд на ней. То есть, развитие верхних конечностей напрямую зависит от развития центральной нервной системы, от развития не только рефлекторного, тактильного, но и восприимчивого аппарата. Важно детям в первые месяцы жизни вкладывать что-то в руку – любую мягкую, приятную вещь, чтобы они могли задействовать рефлекторный аппарат, зрительный анализатор, слуховой анализатор. Все это в целом, вкупе с наличием рефлексов, помогает ребенку в первые месяцы выработать простые движения, которые закладывают базис для манипулирования верхней конечностью. В начале это может быть крупный предмет – для развития хвата, а в возрасте двух-трех лет появится щипковый хват, «тонкий» хват, позволяющий удержать предмет пальцами.

– Есть ли четкие возрастные нормы для развития разных функций верхних конечностей?

– Они есть, но относительные. В первую очередь, у маленьких детей мы должны отслеживать развитие и редуцирование условных и безусловных рефлексов – хватание, удержание. В дальнейшем, с развитием ЦНС, ребенок играет – должен играть крупными легкими игрушками. Когда ребенок начинает ходить, у него появляется двуручная деятельность – ему нужно двумя руками удерживать, перемещать предметы. В возрасте 1,5 – 2 лет уже более целенаправленные движения, когда ребенок проще манипулирует одной рукой – одной рукой удерживает, переставляет предметы, собирает крупные пирамидки. А в возрасте 2 – 3 лет возможно развитие мелкой моторики, когда ребенок начинает удерживать более мелкие предметы. Развивающие игры должны быть на это направлены: собирать домики, выстраивать фигурки из каких-то легкоуправляемых предметов – все это является залогом формирования будущего письма и других манипуляторных навыков.

Если говорить о том, какое значение для будущего письма имеет развитие крупной и мелкой моторики, то нужно сказать, что это следует делать с первых месяцев жизни, проходить все этапы формирования навыков. Ребенку старше года уже нужны развивающие упражнения в виде доступной и понятной игры. Более мелкая моторика формируется ближе к 4 – 5 годам.

– С какого возраста можно развивать именно навык письма?

– Назвать точно сложно. Потому что навыки письма, навыки мелкой моторики напрямую зависят от созревания нейромышечного аппарата, когда заканчивается, говоря научным языком, миелинизация нервных волокон – образование слоя вещества миелина вокруг нервных волокон в период их созревания. Обычно он завершается к 3 – 4 годам. К 4 – 5-летнему возрасту к пику своего развития подходят центральная нервная система и периферическая. Допустим, к этому возрасту походка ребенка по своим физиологическим параметрам начинает соответствовать походке взрослого человека. То же самое и манипуляторные навыки – 5 – 6-летний возраст.

Если говорить о развитии тонкого письма, то у ребенка, помимо того, что он должен взять ручку и выполнять какие-то движения, должна быть осознанность, понимание, что он делает. Вероятнее, это 5-летний возраст. Советская система раньше не зря раньше рекомендовала начинать дошкольное обучение с 6 лет. Эти педагогические рекомендации строились на сотрудничестве с известными советскими физиологами.

Отталкиваясь от норм в физиологии, от норм в этапах развития с первых месяцев жизни, от появления и угасания моторных навыков, вертикализации, созревания зрительного анализатора и других воспринимающих органов чувств, созревания ЦНС, я считаю, что раньше 5-летнего возраста пытаться давать ребёнку ручку в руку, чтобы он писал – не целесообразно. Наверняка, это возраст около 6 лет.

– Как подготовить ребенка к письму ручкой?

– В подготовительном периоде есть рисование. Возможно с 2 – 3 лет давать ребенку какие-то крупные, мягкие предметы, при помощи которых можно рисовать – кисть, карандаш. Более крупноразмашистыми движениями он сможет что-то выводить, опять же, не только при помощи тактильных чувств, но и зрительного анализатора – все взаимосвязано.

– Как снизить нагрузку на кисть при обучении письму?

– Начинать с простых вещей – это первое, и соблюдать временные рамки, чтобы не было переутомления мышц. Ребенок пошел в школу – на занятиях, где задействована мелкая моторика, кисть может уставать, поэтому ребенку следует давать отдых. Подготовка у каждого разная, но речь может идти об отдыхе после 10 – 15 минут. Встать, отдохнуть, сделать гимнастику пальцев – упражнения на сгибание, разгибание, поднять ручки, потрясти ими и так далее.