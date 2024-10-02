Писатель объяснил, какие книги нужны детям

Писать для детей - особый литературный дар и особая ответственность. Уметь говорить просто о сложном, на одном языке с ребенком, стать для него в нашем бурном, изменчивом мире авторитетным и добрым советчиком, другом - только так, наверное, писатель может заслужить высокое звание "детский". О чем сегодня надо рассказывать детям, какой сюжет и герои должны быть у современной детской книги, чтобы она могла заинтересовать, научить, запомниться. Мы поговорили об этом с белорусским писателем, лауреатом Национальной литературной премии, автором 24 книг, 17 из которых - для маленького читателя, Владимиром Мозго.

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Сюжеты из жизни

Свои первые стихи для детей Владимир Мозго написал, когда был студентом-первокурсником филфака БГУ. Самое первое называлось "Кветкi" ("Цветы") и было опубликовано в 1976 году в белорусском журнале "Вясёлка". Потом некоторое время писал только для взрослых, а когда родился сын, вновь взялся за "детское" перо.

«Наблюдал за сыном, его поведением и приключениями, — улыбается Владимир Мозго. — Он со мной откровенно делился разными интересными историями, и многие из них легли в основу стихотворений. Общался с ребятами во время выступлений в школах, что тоже нашло отклик в душе и стихах. Так родилась первая детская книга "Калi спрачаюцца маланкi" ("Когда спорят молнии"). В нее вошли приключенческие стихи, подсмотренные в жизни. Реалистичность - один из главных принципов современности. Интересует, запоминается, призывает к размышлениям, вызывает эмоции именно то, что переживаем на самом деле».

«Многие стихи для детей рождаются именно из жизни, — откровенничает писатель. — К примеру, однажды соседский мальчик спросил меня: "Дядя Володя, а вы боялись ходить к врачу? Я боюсь идти к окулисту. Это слово ведь происходит от акулы". В итоге у меня родилось юмористическое стихотворение "Кого лечит окулист?" А другой знакомый ребенок поделился такими наблюдениями: "Дядя Володя, у нас в метро неграмотный турникет. Папа прикладывает проездной документ, а там загорается табло - не читает. Значит, турникет не умеет читать". Такие наивные подсказки превращаются в стихи».

Или сюжет стихотворения "Круты певень" ("Задиристый петух") подсказал сын. На побывке у бабушки в деревне он заметил: "Папа, у бабы Марии такой крутой петух, задиристый, никого не пускает на подворье - сразу идет драться. Даже к почтальону, который бабушке везет почту. А собаку Жулика загнал в будку и не дает вылезти".

О чем мурлычет кот

В издательстве "Беларусь" большим тиражом вышла книга Владимира Мозго "Казкi Ката-марахода" ("Сказки Кота-морехода") о приключениях доброго кота Василия. Она учит доброте и искренности, любви к Родине и ответственности за все живое на земле. Неугомонный и находчивый герой находит выход из любой ситуации, как барон Мюнхгаузен или Кот в сапогах.

«В первой части поэмы-сказки литературный герой совершает кругосветное путешествие и даже попадает в космос, — рассказывает автор. — Кот-мореход исполнил мечту моего детства. Я тоже хотел стать моряком, штурманом дальнего плавания, осуществить кругосветное путешествие. На идею создания такого литературного героя натолкнул сын. Ему казалось, что, когда кот мурлычет, - рассказывает интересные истории о том, будто он раньше был мореходом».

Владимир Мозго пишет преимущественно на белорусском языке, но есть у него и сборник на русском. Называется он "Слоны с луны"

Кот-мореход, который многое повидал и многому научился, возвращается из кругосветного путешествия в родную Беларусь, ведь очень любит ее. Сходит с корабля на сушу, берет за плечи рюкзак и отправляется на Нарочь, Припять, в Беловежскую Пущу... Он не просто путешествует, а помогает друзьям.

«Через свои книги стараюсь доносить детям доброту, прививать уважение к старшим, любовь к Родине, чтобы маленькие читатели вырастали достойными гражданами, — рассуждает Владимир Мозго. — Детская литература должна быть доброй. Этот принцип был и всегда остается актуальным. Подрастающее поколение надо воспитывать на лучших сторонах нашей жизни. Что посеешь, то и пожнешь. Нельзя в юных душах сеять зерна жестокости».

Первые критики и зарядка для ума

Еще одно условие интересной книги - ее современность, уверен писатель: новое поколение по-другому воспринимает окружающий мир, а значит, герои должны соответствовать времени, а не быть прототипом столетней давности.

К тому же дети не только искренние читатели, но и самые объективные критики. Их глаза - экран души, где нет фальши.

«Стараюсь, чтобы моими первыми критиками были дети, — говорит Владимир Мозго. — Выступая в школах, библиотеках, обязательно среди "обкатанных", знакомых произведений читаю новое. И слежу за реакцией ребят. По их поведению, заинтересованности все видно. Раньше всегда первым критиком и слушателем был мой сын, пока ходил в школу. Сам в себе тоже часто включаю внутреннего литредактора, недаром этой работе посвятил много лет».

Свои книги Владимир Мозго пишет преимущественно на белорусском языке, есть и сборник на русском. Называется "Слоны с луны", а перевод сделал известный белорусский писатель Геннадий Авласенко. В издательском доме "Звязда" готовится к выходу новый сборник поэта, куда войдут его лучшие детские произведения за разные годы. Кто пока не знаком с творчеством Владимира Мозго, стоит начать с Кота-морехода или книги, отмеченной в этом году Национальной литературной премией "Загадка - розуму зарадка" ("Загадка - уму зарядка"). По сути, это энциклопедия загадки в стихах.