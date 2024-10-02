Финансист назвал плюсы детских банковских карт

Детские банковские карты обучают финансовой грамотности и помогают родителям контролировать расходы ребенка, поделился с «МК в Мурманске» доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, детям также важно рассказать о безопасных способах их использования.

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«Родители могут отслеживать траты ребенка в реальном времени, что позволяет обсуждать финансовые решения и учить их правильному расходованию средств», — подчеркнул финансист.

Он указал, что родителям обязательно это делать вместе с ребенком.

Специалист добавил, что с помощью детской банковской карты ребенок сможет быстро получить деньги в экстренной ситуации, к тому же такие карты надежнее наличных, которые легко потерять или украсть. Карта позволит ребенку научиться пользоваться цифровыми сервисами и покупать необходимые вещи в интернете, что становится все актуальнее с каждым годом.

«Детские банковские карты могут стать отличным инструментом для обучения финансовой грамотности, но важно подходить к их использованию с осторожностью. Родители должны активно участвовать в процессе обучения, обсуждая расходы и помогая детям развивать осознанное отношение к деньгам», — подытожил Щербаченко.

Ранее психолог Григорий Спижевой рассказал, что строгое воспитание ребенка намного лучше, чем вседозволенность. По его словам, умение контролировать сиюминутные желания поможет человеку добиться успеха в будущем.