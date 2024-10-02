ВОЗ призвала бороться со смартфонами у детей

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали по аналогии борьбы с курением ввести ограничения на использование смартфонов среди детей. С таким заявлением выступила директор отдела политики и систем здравоохранения стран в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат в разговоре с Politico.

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Эксперт предложила ввести ограничения наподобие тех, что действуют в отношении табачных изделий: ограничить продажу до определенного возраста, установить контроль за ценами на устройства и обозначить разрешенные для гаджетов места.

«Возможно, настало время подумать, в каких местах определенные электронные устройства не должны использоваться», — сказала она.

Специалист ВОЗ пояснила, что эти меры помогут бороться с растущим количеством психических проблем у подростков, возникающих из-за социальных сетей и игр.

Ранее врачи предупреждали о риске развития детской слепоты из-за смартфонов. По данным медиков, за последние 50 лет в Великобритании стали в два раза чаще выявлять близорукость среди детей.