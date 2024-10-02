$94.51+1.15104.45+0.80
Почта

Ребенок боится выражать свое мнение: лучшие способы помочь дочери и сыну

Некоторые дети нередко держат мысли в себе, потому что боятся высказывать свое мнение. Эта привычка может остаться на всю жизнь, поэтому важно сразу разговорить свое чадо. Вот как это сделать.

Как помочь ребенку перестать бояться высказывать свое мнение
© unsplash

Привлекайте ребенка в дискуссионные клубы. Иногда они есть прямо при школах, а иногда их нужно искать вне стен учебного заведения. Дискуссионный клуб поможет ребенку справиться со страхом публичных выступлений.

Дети активно делятся своими мыслями и защищают свою позицию. При этом они делают это с помощью логики и аргументов.

Также вовлекайте чадо в разговоры. Найдите спорную или неоднозначную ситуацию и спросите у ребенка мнение насчет нее. Дайте понять, что вас интересует мнение малыша. Обсуждайте с ним книги, фильмы, задавайте вопросы.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что сыновья должны оставаться с отцами после развода, чтобы видеть мужской пример. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что дети, которые остаются с матерью и воспитываются женщинами, в итоге не умеют брать на себя ответственность, не готовы защищать страну и даже свою семью.

Дети
Дмитрий Кузнецов
Госдума