Как помочь ребенку перестать бояться высказывать свое мнение

Некоторые дети нередко держат мысли в себе, потому что боятся высказывать свое мнение. Эта привычка может остаться на всю жизнь, поэтому важно сразу разговорить свое чадо. Вот как это сделать.

© unsplash

Привлекайте ребенка в дискуссионные клубы. Иногда они есть прямо при школах, а иногда их нужно искать вне стен учебного заведения. Дискуссионный клуб поможет ребенку справиться со страхом публичных выступлений.

Дети активно делятся своими мыслями и защищают свою позицию. При этом они делают это с помощью логики и аргументов.

Также вовлекайте чадо в разговоры. Найдите спорную или неоднозначную ситуацию и спросите у ребенка мнение насчет нее. Дайте понять, что вас интересует мнение малыша. Обсуждайте с ним книги, фильмы, задавайте вопросы.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что сыновья должны оставаться с отцами после развода, чтобы видеть мужской пример. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что дети, которые остаются с матерью и воспитываются женщинами, в итоге не умеют брать на себя ответственность, не готовы защищать страну и даже свою семью.