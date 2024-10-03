В Москве открылся Форум классных руководителей

Добро пожаловать в семью! Так встречали педагогов на IV Форуме классных руководителей, который открылся в Москве накануне Дня учителя.

Тысяча человек - школьные классные руководители и кураторы групп в колледжах со всей России - собрались в Гостином дворе, а еще более 200 тысяч могут смотреть все мероприятия трехдневного форума онлайн. Программа насыщенная - лекции, мастер-классы, игры и, конечно, общение с коллегами со всей России. Главные темы-воспитание молодежи, отношения в педагогическом коллективе, безопасность учителей и учеников, профориентация.

Открыл форум министр просвещения Сергей Кравцов.

- От учителей зависит, каким будет ребенок. Да, важны родители, важно воспитание в семье, но большую часть времени ребенок проводит в школе, с вами, - обратился к педагогам министр. - Дети равняются на вас, хотят быть похожими на вас. Важно не только дать им знание предмета, но и передать ценности и традиции. Как говорил наш великий учитель Константин Ушинский, главное в педагогике - воспитание духовной стороны человека. Эти слова, сказанные много лет назад, до сих пор актуальны.

Кравцов отметил: благодаря учителям, и во многом классным руководителям, школьники сегодня узнают историческую правду и понимают многое, что происходит в мире.

- Здесь, на форуме, и всегда нам очень важно слышать мнение учителей, потому что только в диалоге мы можем принимать правильные решения во благо нашей страны, во благо наших детей, - подчеркнул Сергей Кравцов.

В течение трех дней, помимо лекций и круглых столов, педагоги смогут узнать, как приехать в Артек, что предлагает для учителей и школьников Движение "Первые", научатся оказывать первую помощь. Кстати, именно у стенда "Воин", который занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи, в первый день форума было больше всего любопытных. Дело в том, что каждый желающий мог буквально своими руками попробовать реанимировать человека. Естественно, на манекене, но очень реалистичном. Рядом можно было попробовать собрать беспилотник и научиться управлять им или на время наложить жгут , чтобы остановить "кровотечение".

Во время открытия форума со сцены назвали цифры. Оказалось, в зале были и самый молодой классный руководитель - 21 год и самый опытный - 67 лет, а еще пять "Ветеранов труда". А еще... 12 классных руководителей - ветераны СВО, награжденные орденами мужества и медалями за отвагу.

Один из них - Игорь Брик, подполковник, на СВО пошел добровольцем, недавно вернулся из-под Лисичанска.

- Я обещал детям, что буду на линейке первого сентября. И я был, - рассказал он в беседе с "РГ", не скрывая эмоций.

У Игоря Евстахиевича буквально пару недель назад был юбилей - 60 лет. У него военная выправка, на кителе два ряда медалей. Он классный руководитель в школе № 55 Читы. Его класс - 7Б, тот самый сложный возраст, когда дети из детей превращаются в подростков. Игорь Брик преподает основы безопасности и защиты Родины и технологию.

- Я профессиональный военный. Закончил Ленинградское высшее военное и политическое училище противовоздушной обороны в 1987 году. Там же получил и дополнительно педагогическое образование - учитель истории и обществознания, - поделился Брик. - А перед этим была еще срочная служба. Моя первая школа - в поселке Пограничный Приаргунского района Забайкалья. Да, сельская обыкновенная школа, но учителя были очень сильные. Много чему и меня научили.

Чему учит детей классный?

- Учу каждого быть гражданином своей страны. Наша задача - сделать так, чтобы дети поняли: они часть всей нашей единой семьи, нашей страны, чтобы были патриотами, знали и чтили историю и традиции, - считает учитель.

Но он не только учит сам, он еще и учится у своих ребят. Чему?

- Да всему, - улыбается Игорь Брик. - Жизнерадостности, оптимизму, детской непосредственности. Они у меня молодцы.