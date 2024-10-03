Строгость или вседозволенность: что эффективнее в воспитании

Подход к воспитанию ребёнка в каждой семье носит индивидуальный характер. Существуют два основных подхода в воспитании: строгость и вседозволенность.

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Эксперты поделились мнением о том, при каком из них ребёнок вырастет гармоничной личностью.

Два варианта

"Существует множество подходов к воспитанию, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Не существует универсального подхода для всех семей и ситуаций. Строгость в воспитании может способствовать развитию дисциплины и ответственности у ребенка, но при этом она может привести к подавлению инициативы и самооценки. Вседозволенность же может способствовать развитию творческого мышления и уверенности в себе, однако она также может привести к проблемам с самоконтролем и уважением к авторитетам. Оптимальный вариант — это сочетание элементов обоих подходов, которое позволит создать баланс между свободой и ограничениями", — говорит клинический психолог Ксения Савельева.

Эту точку зрения разделяет и психолог, профориентолог, педагог Мила Филиппова:

"Излишняя строгость и вседозволенность — это самые частые ошибки родителей в воспитании детей, две крайности в которые уходить опасно. Строгость помогает детям понять границы и учит ответственности. Четкие правила и последствия могут сформировать в них дисциплину и умение принимать правильные решения. Однако чрезмерная строгость может привести к страху и подавленности, лишению самостоятельности и независимости, а это не лучшее основание для здоровых отношений и самовыражения. С другой стороны, вседозволенность порой создаёт атмосферу любви и принятия".

Важность выбора

Родители ежедневно делают выбор, касающийся воспитания ребёнка: к какому врачу его отвести, в какой кружок записать, какие продукты для детского питания купить и многое-многое другое. Выбор подхода к воспитанию — пожалуй, один из сложнейших. Сориентироваться в этом вопросе поможет предоставление выбора ребёнку.

"Ребенку нельзя позволять абсолютно все. При этом совершенно нормально, если родители разрешают пятилетнему малышу сделать выбор: какую кашку, рисовую или манную, он сегодня хочет поесть, зеленую или красную курточку предпочтет надеть для прогулки. Такой выбор для ребенка — норма, он способен его сделать: он сталкивается с ним каждый день, знает эти предметы. Но если родители говорят, что их 5-летний малыш решил бросить, например, футбольную секцию, — давайте говорить честно, это не выбор ребенка, это выбор родителей. В раннем возрасте мозг еще не сформирован для подобных решений: ребенок может выбирать только то, о чем ему говорят родители. Вот почему коучи и психологи уделяют так много внимания развитию головного мозга — от раннего детства до подросткового периода. Если, наоборот, ребенка воспитывать исключительно в строгости, в системе жестких правил, у него будет низкая самооценка. Привыкнув действовать по указке, он не научится ставить цели и достигать их — он все время будет оборачиваться: “Что скажет мама? А общество?”... Такой ребенок не научится брать на себя ответственность, всегда будет ждать одобрения или наказания, и полноценной личностью не станет. Потому мы всегда советуем выбирать баланс, золотую середину между двумя подходами", — пояснила Лариса Окулик — психолог, коуч по детско-родительским отношениям.

Схожая позиция по этому вопросу у Евгении Балыкловой — полимодального и клинического психолога:

"Ни строгость, ни вседозволенность не сформирует у ребенка гармоничную личность. Строгость и вседозволенность - это категоричные полюса в воспитании ребенка. Родителям необходимо придерживаться следующей стратегии":

У ребенка должны быть границы, в которых он может проявлять свою свободу. Например, комната и его игрушки, творчество, почерк в тетради, выбор еды на ужин и одежды в школу и тд. Это все не отменяет требования к поведению ребенка: не ругаться матом и здороваться со взрослыми, выносить мусор или ухаживать за животными. Родителям важно понимать разницу между правилами в доме и семье и требованиями к личности ребенка (будь именно таким, переделай себя и тд) Требования к ребенку без любви граничат с жестокостью. Важно видеть в своем ребенке уникальность его физического состояния и эмоций. И скорее учить ребенка, как жить и жить комфортно, нежели чем заставлять его придерживаться правил бабушек или учителей в школе, которые идут в разрез с адекватностью Вседозволенность, которую часто сейчас применяют родители - это ошибка, как и бесконечная строгость. Вседозволенность бессознательно пугает ребенка, он ощущает себя незащищенным. Впоследствии мы можем получить либо запуганного ребенка, либо ребенка, который не сможем жить в обществе и самостоятельно удовлетворять свои потребности и решать задачи.

Бросаясь в крайности, вы рискуете создать проблемы во взаимоотношениях с ребёнком и другими членами семьи. Поэтому в вопросе воспитания так важна пресловутая золотая середина.