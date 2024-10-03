Как следует питаться школьнику на «удаленке»

Ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии, доцент медицинских наук Мария Гмошинская подчеркнула: в ситуации, когда дети учатся удаленно, они много времени проводят не выходя из дома и нередко без родительского контроля. Поэтому следует уделять повышенное внимание организации питания школьников.

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Еду нужно приготовить заранее. Если ребенок уже способен подогреть ее самостоятельно, то оставлять блюда можно в контейнерах, если нет, то в кружках-термосах.

Также школьнику необходимо подготовить бутилированную или кипяченую воду, маленькие упаковки сока и кисломолочных продуктов, заранее обговорить с ним перекусы на день. При этом количество конфет, шоколада и кондитерских изделий следует ограничить. В свободном доступе могут быть фрукты и очищенные овощи, питьевая вода.

Также по словам эксперта, следует учитывать, что физическая нагрузка в период дистанционного обучения значительно снижается. Поэтому родители должны позаботиться об организации для ребенка прогулок и физических упражнений на свежем воздухе.

Ранее специалист рассказал, как организовать питание школьника при стрессе.