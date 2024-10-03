Что делать, если у ребенка проблемы со школьным предметом

Вероятно, у каждого из нас в школьные годы был предмет, который мы не любили. И не важно какой это был предмет, важно, как часто мы сталкивались с неодобрением или непониманием со стороны родителей. О том, почему не стоит так поступать со своими детьми и как правильно себя вести в подобной ситуации, рассказала клинический психолог Дарья Васина.

По словам эксперта, ребенок часто проявляет склонность к определенному направлению в школьном образовании: гуманитарному, математическому, социальному и другим. Это не означает, что он абсолютно хорош в одном направлении и плох в другом, утверждает специалист.

«Если ваш ребенок не справляется с каким-то из предметов, но при этом есть другие предметы, в которых он разбирается хорошо – это повод задуматься, почему ему тяжело дается какой-либо предмет. Все это очень индивидуально», – отмечает психолог.

По словам Васиной, важно поговорить с ребенком, чтобы узнать его мнение о ситуации. Возможно, у него есть проблемы с преподавателем или личная неприязнь. Или ребенок не успевает за энергичным учителем, если он тихий и спокойный.

«Может быть, случился какой-то момент неуспеха. Он не разобрался в чем-то, растерялся и замкнулся в себе. «Не получается – ну, и не буду», – как-то так. Потом все это превратилось в снежный ком проблем», – считает специалист.

В подобных случаях Дарья Васина рекомендует не только поговорить со своим ребенком, но и встретиться с учителем, чтобы попытаться вместе найти способ заинтересовать ученика трудным предметом. Возможно, стоит попробовать индивидуальные задания, добавляет эксперт.

Кроме этого, психолог рекомендует разобрать сложный предмет вместе с ребенком, не принуждая его и не упрекая. Важно заинтересовать его этим предметом, например, математикой через необычные задачи, биологией через изучение животных, уточняет психолог в разговоре с Тульской службой новостей.

«Если ситуация по всем предметам сложная, разобраться с психологическими проблемами ребенка, возможен недостаток внимания со стороны окружающих», – подытожила Васина.

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