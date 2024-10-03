Как в Discord защититься от злоумышленников: советы детям

Роскомнадзор сделал серьезное заявление: ведомство направило в адрес администрации Discord требование об удалении неподобающего контента. В эксклюзивном интервью для RuNews24.ru специалист ФГБУ «Федерального центра подготовки спортивного резерва», преподаватель кафедры киберспорта Факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Даниил Лопатников, а также директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта Университета «Синергия» Александр Горбаченко рассуждают, чем обернется этот запрет для россиян.

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На сегодняшний день в общее число материалов, требующих удаления, включает в себя детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность, призывы к самоубийству, а также пропаганду ЛГБТ* и наркосодержащий контент.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что некоторые интернет-страницы все еще не были удалены. За неисполнение указаний по ликвидации материалов с детской порнографией мессенджер уже был оштрафован на 6 миллионов рублей.

«Discord продолжает распространять запрещенную информацию, способствующую тяжким уголовным правонарушениям, и отказывается выполнять законодательные требования, которые необходимы для выявления преступников и предотвращения их действий против граждан России», – уточняется в заявлении ведомства.

По мнению Даниила Лопатникова, социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями.

По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года платформа вошла в реестр социальных сетей Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.

«Технически возможно реализовать коммуникационную платформу как Discord в России. Но, как и со всеми социальными сетями, для проекта важна не только техническая реализация, но и популярность у людей. Кто-нибудь помнит, что когда-то существовала соцсеть Google+? Технологический гигант с огромными ресурсами создал инфраструктуру для общения, но люди предпочли общаться там, где общается большинство. Платформы, подобные Discord, являются важным инструментом «народной дипломатии». Живое общение молодых людей из Европы, Америки и других стран с нашими молодыми людьми позволяет противодействовать антироссийской пропаганде: люди понимают «они такие же, как мы, играют с нами в одни видеоигры, любят такую же музыку, а значит не могут они быть империей зла». Если же этот канал обрубить, демонизировать Россию станет намного проще, так как не будет уравновешивающей народной дипломатии и личной дружбы между людьми. Останется одна официальная антироссийская пропаганда», – уверен Даниил Лопатников.

Его коллега Александр Горбаченко считает, что Discord консолидирует в себе максимальную аудиторию геймеров от мало до велика. Там же есть сообщество по интересам и хобби, которые никак не связаны с компьютерными играми.

«В соцсети есть большое количество аудитории, а также люди-негодяи. Они проникают в эти сообщества, особенно в открытые в базовом варианте, соответствуя неким критериям, и начинают свою противоправную деятельность. Будь то радикалы или торговцы наркотиками, может быть кто угодно. Вопрос контроля чистоты своего сообщества со стороны администраторов – это не претензия к Discord. Социальная сеть – это инструмент, который даёт возможность взаимодействовать большому количеству людей, объединённых общими интересами. То есть непосредственно к сервису предъявлять претензии нельзя», – комментирует Александр Горбаченко.

При этом приложение должно реагировать на законодательно запрещённую деятельность и удалять неподобающий контент.

«Здесь вопрос именно регулировки нормативных документов, взаимодействия соответствующих структур и понимание ответственности администрации Discord. Думаю, что стоит изменить правила пользования сервисом. Ведь на платформе Discord злоумышленники заманивают школьников для противоправных действий, втираясь в доверие. Они наверняка психологически подготовлены, знают соответствующие приёмы, и это, скорее всего, гораздо более взрослые люди, чем те подростки, которые на это попались. Ребёнка обмануть не сложно, и они этим пользовались. Тут уже дальше встаёт вопрос воспитания детей, знание ими правил безопасности, общения в сети, как их этому учила школа и родители. Вопрос в том, насколько дети могут оставаться один на один с окружающим миром, как они подготовлены к взаимодействию с внешним миром. Чтобы купировать последствия этих событий. Необходимо максимально уделить внимание ликвидации безграмотности детей», – рассуждает эксперт.

Александр Горбаченко приводит примеры, как это можно сделать. Например, показать детям последствия, чем может закончиться общение со злоумышленниками. Или провести мастер-классы, создать информационную кампанию для того, чтобы объяснить, как делать нельзя.

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги убежден: дети беззащитны перед взрослыми, которые знают приёмы психологии. Рано или поздно любого ребёнка можно склонить к противоправным действиям, если на это есть целевая установка. Именно по этой причине детям нужно объяснять, что не надо выдавать личную информацию.

«Не надо лишний раз плакаться на судьбу и свои проблемы в семье, в школе, в отношениях третьим лицам. Если ты находишься в сообществе компьютерной игры, общайся только по игре, по каким-либо организационным моментам, связанным с игрой. В приложении нужно вести диалоги только о том, чем вы здесь занимаетесь: играете в игру – общайтесь об игре, не надо переходить на личные темы и раскрывать всю свою душу человеку, который очень хочет тебе понравиться. Он ведь обязательно постарается приложить для этого максимум, чтобы потом воспользоваться твоей наивностью», – резюмирует Александр Горбаченко.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.