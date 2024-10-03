Тюбик-бой и чечик: как общаться с детьми на одном языке

Сложно не заметить, как быстро меняется лексикон молодежи: слова и фразы, которые были популярны ещё вчера, сегодня могут показаться архаизмом. Для взрослых, и особенно для родителей, такой быстро меняющийся лексикон может стать настоящим языковым барьером, порой вызывая недоумение и даже страх за своих детей.

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Спорим, ещё вчера вы не знали, кто такие квадроберы и что такое хоббихорсинг? Тлум.Ру — тоже, так что в сегодняшней статье мы попытаемся помочь родителям лучше понимать современный сленг, который активно используется в общении подростков.

В 2022 году мы уже делали подобную статью, но с того времени многое изменилось, а подростки придумали новые словечки. Давайте разбираться.

Слова, описывающие людей

Альт/Альтушка — происходит от слова «альтернативный». Помните эмо и готов? Вот эти ребята (а ещё чаще — девчонки) — более современная версия, которая больше не ходит по кладбищам и не делает огромную чёлку, а их макияж выглядит ярко, но при этом не кричаще. В наше время альты относятся к «альтернативному» течению в TikTok — они не стремятся делать популярный и трендовый контент, а пытаются снять максимально провокационные видео.

Анк — если совсем просто, это скорее всего вы. Вообще-то, это слово происходит от английского uncle (дядя), но при этом анк — не обязательно старший родственник. Так называют людей, кторые уже далеки от зумеров по возрасту, но всё равно интересуются подростковой культурой, стремятся выглядеть и одеваться как молодёжь и активно используют молодёжные слова, часто в них не разбираясь. Не переживайте, после этой статьи вы точно начнёте в них шарить.

Бимбо — сейчас в моде снова нулевые, и стиль этого времени тоже на пике. Бимбо — это велюровые костюмы, розовый цвет, мини-юбки, обтягивающие платья. Некоторые называют так красивых, но недалёких девушек, но сейчас это слово практически не имеет отрицательной окраски. Сейчас это девушки, которые стремятся заботиться о себе, наслаждаться жизнью и относиться к сложностям легче.

Босс КФС — нет, к сожалению, это не комплимент. Ресторан быстрого питания KFC потихоньку уходит из России, а связанные с ними термины остаются. Так называют тех, кому хотят намекнуть на недавно набранный лишний вес. Ауч, неприятно.

Босс художки — а вот это уже более приятный термин. Так называют более неформальных людей (да-да, почти «альтушек»), стремящихся выделиться яркими аксессуарами и одеждой.

Глэк — если совсем просто, это не слишком умный человек. Недалёкие, дурачки, с соответствующим выражением лица — вот они какие, глэки. Это пренебрежительное и довольно грубое слово.

Дед инсайд — нет, к пожилым мужчинам это слово не имеет отношения, это происходит от английского dead inside («мёртвый внутри»). Переживать, если ваш ребёнок использует это выражение, не стоит. Так называют мрачных и печальных людей, которые живут в этом мире не слишком долго, но уже всё про него поняли.

Имбовый (от английского imbalance — «несбалансированный») — также это слово сокращают как «имба». Это слово пришло из многопользовательских видеоигр, в которых отдельные персонажи оказываются сильнее других, из-за чего рождается проблема с балансом. В сленге подростков имбовый — человек (или явление), выделяющееся среди остальных своей силой, скоростью и другими характеристиками.

Инфлюенсер (от английского influence — влияние) — человек, чьё мнение является важным для многих, сейчас так чаще всего называют блогеров, которые несут в массы какие-то идеи. Проще говоря, это «лидеры мнений».

Квадробер — наверняка в последнее время вы наслышаны об этом слове. Кто же такие квадроберы (их ещё иногда называют териантропы)? Ничего страшного в этом явлении нет, мы и сами играли так в детстве, но были не так подкованы технически. Дети выбирают себе животное, на которое, как им кажется, они похожи, надевают соответствующие маски и прыгают — это своего рода спорт. Не переживайте, если ваш ребёнок этим увлёкся, он обязательно это перерастёт.

Масик — самая позитивная характеристика парня от девушки. Это хороший молодой человек: добрый, внимательный, дарит девушке подарки, прислушивается к её мнению и по возможности помогает по дому. На такого парня точно можно положиться.

Найк Про — эта фраза происходит от линейки обтягивающей спортивной одежды Nike Pro. Увы, несмотря на связь со спортом, это негативная характеристика — так называют в социальных сетях девушек, внешность которых хотят подчеркнуть, но в оскорбительной форме. Если комментаторы считают, что девушка специально выставляет напоказ свою фигуру или тот факт, что они занимаются спортом.

Нормис — как вы наверное догадываетесь, это нормальный человек. Самый обычный, не стремящийся быть «не таким, как все». Они любят популярные фильмы, книги и музыку, плохо разбираются в интернет-культуре, одеваются согласно общепринятым нормам. В общем, это антоним Альтушки.

Пикми-гёрл — это слово, произошедшего от английской фразы pick me girl — буквально, «девушка-выбери-меня» обозначает дам, которые изо всех сил стараются понравиться парням. Чаще всего их тактика — выделять себя через сравнение с другими девушками, выставление себя «не такой, как другие». Такие девчонки говорят, что дружат только с парнями, не интересуются ничем «девчачьим», играют в видеоигры и любят «пацанские» увлечения. Среди обычных девушек пикми-гёрл обычно не уважают.

Сигма — вы удивитесь, но некоторые мужчины распределяют себя по кастам, названным в честь букв греческого алфавита. С таким явлением, как «альфа-самцы» вы наверняка уже знакомы, теперь настало время сигм. Это мужчины, близкие к типажу «одинокий волк», они считают себя крутыми одиночками. Сигмы часто становятся героями подростковых мемов, так что и они попали в наш список.

Симп — так называют мужчин, которые безуспешно, но очень упорно пытаются добиться внимания какой-то конкретной женщины. Это слово может использоваться как в оскорбительном, так и во вполне нормальном смысле. Также симпами называют поклонников вымышленных персонажей. Если ребёнок говорит, что симпит Алёнку из «Сказочного патруля» — значит, это его любимая героиня, на которую он хочет быть по возможности похож.

Скуф — одно из самых популярных слов в последнее время. Этот термин относится к мужчинам, которые с возрастом перестали следить за собой, обзаведясь залысиной и брюшком, а ещё стали ворчливыми и вечно всеми недовольными. Что любопытно — это слово произошло не от английского, а появилось на просторах рунета.

Соевые — этот термин произошёл от английского слова soyboy и буквально обозначает соевых людей, которые считаются слишком ранимыми, легко оскорбляющимися, особенно в интернете. Носит негативную окраску.

Стрейт (от английского «прямой») — тоже противоположность Альтушкам. Эти ребята ближе всего к нормисам, им не нравятся «не такие, как все», и им близки традиционные ценности, перенятые у их родителей.

Токсик — если вас так назвали, возможно, вы что-то сделали не так. Токсик — сокращённое от выражения токсичный человек, то есть тот, чьи слова и поступки отравляют вас морально. Обычно это те, кто прямо или завуалированно оскорбляют других, вечно всем недовольны и высказывают это, портя настроение окружающим, они сплетничают, пишут злые комментарии в интернете и критикуют чужую внешность.

Томбой — проще говоря, это девушка-пацанка, с короткой стрижкой, спортивным или просто более мужским стилем в одежде, грубым и развязным поведением и отсутствием косметики.

Тюбик — раньше так называли парней-тюфяков, которые не могут за себя постоять, но сейчас у этого слова другое значение. Его используют в связке с терминами Чечик и Штрих, а Тюбики — симпатичные, но не слишком перспективные в отношениях парни, считающиеся чрезмерно инфантильными и безответственными.

Фрик — это люди, которые не боятся выражать себя, что часто вызывает у окружающих недоумение. Они странно одеваются, странно ведут себя, не придерживаются общепринятых правил. Раньше у этого термина была негативная окраска, но сейчас так называют тех, кто не похож на остальных и не стесняется этого.

Хоббихорсер — ещё одно странное детское увлечение, в котором нет ничего предосудительного. Представьте себе конный спорт, но… более бюджетный, с игрушечной лошадиной головой на палке. Это и есть хоббихорсинг, а те, кто им занимаются, называются хоббихорсеры. Это настоящий спорт, и он правда помогает развить координацию, творческие навыки и просто помогает детям больше двигаться.

Чечик — сокращённое от слова человек, чувак. Так девушки называют не слишком знакомых парней, особенности характера которых ещё предстоит выяснить — а там уже станет понятно, масик он, тюбик или вообще штрих.

Штрих — так называют парней, с которыми точно не выйдет построить крепкие отношения. Термин произошёл из тюремного жаргона, но сейчас штрих ассоциируют с типичной причёской с коротко стриженной головой и чёлочкой-штрихом (вы точно такие видели).

Слова, описывающие вещи и состояния

Без фильтров — такое слово используют, когда хотят подчеркнуть откровенность и честность разговора. Говорить без фильтров — значит высказывать всё, что есть на уме, не пытаясь смягчить это.

Вайб (от английского vibe — «атмосфера») — чаще всего так говорят об атмосфере в компании или определённом месте. Так, уютный плед и ароматные свечки могут создать комфортный «вайб», а чьё-то неудачное вмешательство может его разрушить. Также подростки говорят «на вайбе» — это значит, что они развлекаются и наслаждаются атмосферой.

Гостить (от английского ghost — «призрак») — вовсе не означает стать привидением и пугать людей. Нет, когда вы гостите кого-то, вы будто уходите в тень подальше от человека, которого хотите игнорировать. Проще говоря, вы всячески избегаете общения, не читаете сообщения в соцсетях и не отвечаете на звонки.

Донат (от английского donut — «пончик») — нет, к еде это слово никакого отношения не имеет. Словом «задонатить» обозначают вливание некоторой суммы денег — так, можно купить какую-то виртуальную вещь в видеоигре или подкинуть немного чаевых любимому стримеру или музыкальному исполнителю.

Кринге — то же самое, что и кринж (от английского cringe — съёживаться) из предыдущей статьи, но ещё более неформальная версия. Это слово означает стыд за что-то. Представили выражение лица, когда наелись лимонов? Это оно. Причём кринжем может быть как человек, так и ситуация, и предмет. Это может быть как существительное, так и наречие или прилагательное. Часто подростки так говорят про представителей старших поколений, пытающихся подражать их сленгу — для них это кринжово.

ПОВ/POV (от английского, point of view — «точка зрения») — изначально это выражение обозначало персонажа произведения или его части, глазами которого читатель «смотрит» на происходящие события. Теперь это слово используют в ситуациях, когда хочется поделиться жизненной ситуацией, например: «ПОВ: Ты не ничего не понимаешь в подростковом сленге и читаешь эту статью, чтобы разобраться». Ещё это слово иногда читают как «ПЛОВ», не пугайтесь.

Сабж (от английского subject — «объект/тема») — обычно используют, когда предлагают вернуться к теме разговора и не отвлекаться по пустякам. Например, просьба «говорить по сабжу» значит общаться строго по заданному вопросу.

Свэг (от английского swag — «пожитки») — это слово пришло к нам из культуры хип-хопа, и в случае сленга означает человека, который одет максимально дорого и богато. Так, человек «на свэге» — тот, кто облачился в свои лучшие шмотки разом (но при этом одет не нелепо и не «кринжово»).

Стэнить — это слово завирусилось после того, как Эминем выпустил песню «Stan» о безумном поклоннике, заваливающем артиста сообщениями. Сейчас так называют восторги по поводу известной личности или персонажа.

Тейк (от английского take — «взять») — так описывают мнение, которое высказывает человек, когда хочет быть услышанным. Обычно говорят: «Мой тейк состоит в том, что мультфильмы подходят и детям, и взрослым».

Форсить (от английского force — «проталкивать») — это означает продвигать блог, какую-то тему для общения или что угодно ещё.

Чикибамбони — это слово пришло к нам из игры Minecraft, популярной у детей. Этим словом называют великолепное настроение, так говорят, когда что-то круто и классно.

Чизабретто — кажется, будто это итальянское слово, но на деле это не так. На самом деле это сокращённая сленговая вариация фразы «чё за бред-то?». Что логично, используется как реакция на что-то непонятное.

Ну как? Научились новому? Мы точно да — порой за подростками непросто поспевать, но, надеемся, с этими новыми словами вы будете понимать их лучше.