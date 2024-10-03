Детский психолог объяснила увлечение некоторых детей квадробингом

Детский и семейный психолог Олеся Покусаева в беседе с RT выразила мнение, что детское увлечение квадробингом вызвано модой и не несёт опасности для психологически здорового ребёнка.

«В целом это растиражированная мода. Дети в интернете у нас находятся, они всё это видят, для них это игра. На самом деле у каждого поколения есть своя какая-то фишка. Были готы, были эмо, были металлисты и панки. И это уже, в принципе, подростки, а подросткам интересно сообщество. Им интересно подражать друг другу и быть включённым в этот круг. Соответственно, наказывать родителей за то, что их дети хотят быть социально активными, — как минимум странная идея. Это (увлечение. — RT) сойдёт, оно рано или поздно всегда сходит. Кто сейчас видит эмо? Никто. А тогда все сходили с ума, что они слушают депрессивную музыку. То есть в каждом поколении это было, есть и будет», — объяснила психолог.

Собеседница RT добавила, что если бы тему квадробинга «не муссировали в СМИ», то интерес к ней у подростков прошёл бы быстрее.

«Если бы эту тему перестали муссировать, наложили бы на неё запрет (в СМИ. — RT), то у подростков очень быстро бы сошёл интерес на это. А так как они везде это видят, подогревают интерес и сами друг другу ролики скидывают, как они выглядят. Ну, то есть это тиражирование и даёт вот этот «прекрасный» эффект, что его (квадробинга. — RT) становится всё больше и больше», — заключила Покусаева.

Депутат Сергей Колунов ранее направил обращение в аппарат уполномоченного по правам ребёнка с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.