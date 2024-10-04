«Разговоры о важном» в детсадах призвали проводить в игровой форме

В детсадах можно проводить «разговоры о важном», но только в игровой форме. Беседы на тему патриотизма с малышами трех-четырех лет должны проходить так, чтобы они все понимали, информация не должна их травмировать, объяснила в беседе с НСН детский психолог Наталья Наумова.

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«Формировать патриотизм в детях важно с самых юных лет. Тут главное форма… Это не должно быть долго, сложно», — убеждена Наумова.

Уроки должны быть интересными и искренними, дети должны получать только правдивую информацию о своей стране, которая к тому же должна соответствовать их возрасту, добавила психолог. Это должны быть позитивные и добрые занятия, чтобы психика детей не страдала. Проводить их можно, к примеру, в форме игры в куклы, постановки с разными ролями, отметила специалист.

Что касается школ, то там такие уроки проходят по четким рекомендациям, для детсада тоже нужны такие материалы, которые будут использовать воспитатели, считает Наумова. Важно, что не было самодеятельности, а информация, которая доносится до малышей, была грамотной и взвешенной, заключила она.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на детские сады проект «Разговоры о важном». Он отметил, что базовые ценности следует аккуратно и доступно доводить для дошкольного возраста и призвал вести работу, исходя из возраста дошкольников.