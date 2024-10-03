Психолог посоветовала смонтировать видео в подарок учителю

Общими усилиями ко Дню учителя школьники могут подготовить видеоролик о совместных мероприятиях, поездках и занятиях. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

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«Мы с детства слышали, что лучший подарок — тот, который сделан своими руками. Это актуально до сих пор. Многие подростки сейчас отлично владеют гаджетами и умеют пользоваться различными видео- и фоторедакторами», — отметила Васильева.

Также она посоветовала сделать плакат с общими фотографиями класса и личными снимками учеников. Каждый ребенок может рядом со своим фото написать пожелание учителю.

Подавляющее число родителей (96%) поздравляют педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября. При этом каждый третий преподаватель хоть раз был расстроен поздравлением. Это показало исследование «Золотого Яблока», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Примерно половина учителей признает, что им нравится получать подарки на свой профессиональный праздник (45%). Каждый пятый расстроен, если не получил поздравления и знака внимания (20%). Лишь 5% относятся к традиции дарить подарки отрицательно.