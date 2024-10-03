Корм для квадроберов появился на российских маркетплейсах, передает паблик «ВКонтакте» «SHOT Проверка». По его данным, в состав продукта вошли сахар, какао-порошок и экструдированные крупы, из которых делают сладкие хлебцы, хлопья, шарики и подушечки.

Авторы паблика выяснили, что до этого продавец из села Оренбургской области продавал вещи на барахолках. Семь месяцев назад он вышел на маркетплейс и решил начать зарабатывать на популярной сейчас квадробике. Стоимость продукта — чуть менее тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов и запретить движение. Согласно документу, допускается привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.

Детский психолог Дарья Дугенцова в свою очередь сказала, что заниматься квадробингом в подростковом возрасте ненормально. Специалист подчеркнула, что до семи лет в этом увлечении нет ничего страшного, так как игра является ведущим видом деятельности ребенка. Однако, по ее словам, после этого возраста квадробинг может быть попыткой компенсации.