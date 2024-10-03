Минобрнауки не будет включать рождение детей в достижения при поступлении

Минобрнауки не будет включать в список индивидуальных достижений при поступлении в вуз факт наличия ребенка у абитуриентки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

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Там добавили, что считают перечень индивидуальных достижений, которые учитывает вуз при поступлении абитуриента, достаточным и полным.

В конце сентября глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил добавлять абитуриенткам с детьми дополнительные баллы при поступлении в вуз.

До этого замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова заявляла, что министерство начинает увеличивать количество комнат для пребывания детей в университетах.

В 2018 году Минобрнауки уже разрабатывало законопроект, согласно которому можно отнести наличие ребенка у женщин до 23-х лет к индивидуальным достижениям и начислять за них 3 балла при поступлении в вуз. Однако он остался на этапе общественного обсуждения.