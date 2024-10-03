Кибермодель с протезом руки назвала способ борьбы с буллингом в школах

Важно популяризировать в школах тему инклюзии и принятия себя, заявила руководитель НКО «Бесконечные возможности» Вероника Левенец в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По ее словам, это необходимый способ борьбы с буллингом среди подростков. Говоря о том, как пройти через издевательства со стороны сверстников, модель добавила, что нужно вдохновляться людьми, которые столкнулись в прошлом с такой же проблемой.

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Это архиважно <...> - популяризировать тему инклюзии, тему принятия, тему того, как справиться с буллингом, как его преодолеть, потому что так или иначе все мы с этим сталкиваемся. Это может ярким пятном отложиться на всей нашей жизни. <...> Мне кажется, что примеры людей, которые прошли через это, их рассказы могут вдохновить ребят. Через примеры, через личные истории, через выступления. Я лично этим и занимаюсь, — рассказала Левенец.

Модель призналась, что и сама сталкивалась с буллингом. Она отметила, что очень стеснялась себя, однако в один момент преодолела все смущение и поняла, что любви и созидания в ней больше.