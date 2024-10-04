Специалисты рассказали, с какого возраста детям нужно есть рыбу

Рыба содержит полезные вещества. Так, омега-3 укрепляет иммунитет и память, а кальций и фосфор - кости. Йод улучшает работу щитовидной железы и интеллект. Витамины группы B (B1, B4, B6, B9) поддерживают нервную систему, настроение и образование эритроцитов. Витамин D формирует кости, витамин A борется с воспалениями, витамин E защищает клетки.

Мясо рыбы легко усваивается и хорошо сочетается с крупами и овощами. Вводить рыбу в рацион ребенка следует с 8-10 месяцев, предварительно проконсультировавшись с педиатром. Начинать нужно с нежирных сортов (хек, минтай, камбала, треска), затем добавлять скумбрию, семгу, лосося после 3 лет. Важно избегать копченую и соленую.

Готовить рыбу нужно без костей, предпочтительно отварную, на пару или запеченную. И лучше не жарить в кляре.

Чтобы детям понравилось, можно маскировать рыбу в блюдах или подавать в интересной форме, пишет портал "Здоровое-питание.рф".