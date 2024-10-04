Психолог: движение квадроберов обладает множеством плюсов

Идея введения наказаний родителей за то, что их дети увлекаются квадробингом, звучит крайне странно. В этом движении есть множество плюсов, оно как минимум лучше, чем бесконечное зависание в гаджетах, объяснила 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

© Газета.Ru

Квадробинг – это в целом достаточно безобидная игра, которая отрывает детей от компьютера и телефонов, заставляет их выходить на улицу.

«В этом есть и позитивные стороны, которые мало кто рассматривает. Дети изучают повадки животных — им же надо подражать этому животному. Они достаточно много активно двигаются, что для нынешних детей крайне важно. И они, к счастью, в этот момент практически без гаджетов», — подчеркнула психолог.

Она порекомендовала родителям, которые поддерживают увлечение детей, установить правила игры, чтобы она не выходила за рамки. К примеру, следует запретить любые агрессивные выпады, объяснить ребенку, что не во всем можно подражать животному, и заранее установить, что при допущении той или иной выходки продолжать эту игру будет запрещено раз и навсегда. Кроме того, психолог подчеркнула важность объяснения детям, что родители ни при каких условиях не будут гулять с ними на поводке, давать корм для животных и так далее.

Напомним, депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав. Объясняя свою инициативу, он назвал квадробинг «новой заразой», с которой необходимо бороться.

Его коллеги раскритиковали эту идею, а также посоветовали не увлекаться репрессивными мерами и не пугать людей.