Психолог раскрыл, что самое трудное в работе с детьми в школе

Учитель – далеко не самая простая профессия, потому что важно найти общий язык не только с подростками, но и их родителями. Психолог, лектор Российского общества «Знание», руководитель проекта «Школа родителей нового поколения» Григорий Спижевой раскрыл, что самое сложное в работе педагогов.

«Самое трудное с детьми в школе – то, что отсутствует авторитет учителя в сознании школьника. Это продиктовано с разных сторон. Во-первых, отсутствует со стороны общества высокий статус учителя, в отличии от, например, айтишника», – отмечает эксперт.

Григорий Спижевой объяснил, что в школе учитель учит ребенка, как он должен себя вести, но в интернете он видит совершенно другое поведение – учитель говорит, что нельзя, а в роликах показывают, что можно. Такое несоответствие подрывает доверие к педагогу.

Также психолог привел исследования на приматах, которые показывают, что они учатся у тех, кто выше рангом. Переводя на человеческий язык, учатся у тех, кто выше по социальному статусу. В мире людей это работает точно так же – на конференции приглашают людей с более высоким статусом, чем слушателей.

«Родители современных детей, к сожалению, часто подрывают авторитет учителя – они могут сказать ребенку: «Что ты Марию Ивановну слушаешь?! Вот меня слушай». Так делать непедагогично, это мешает всему процессу обучения и воспитания», – подчеркивает специалист.

Спижевой считает, что родителям следует сохранять авторитет педагога, даже если они с его мнением не согласны.

До этого психолог рассказал, какой метод воспитания лучше: строгость или вседозволенность. Специалист рассказал, как оба варианта могут повлиять на будущее ребенка.