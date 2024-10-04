Эксперт: родителям не стоит критиковать учителей при детях

Родителям следует избегать негативных высказываний о педагогах в присутствии школьников, так как это может привести к нежеланию детей учиться. Об этом заявила психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Евгения Васильева.

«Для того, чтобы помочь педагогу, достаточно выполнять простые правила. Они не потребуют сил или времени. Нужно просто воздержаться от некоторых привычек, действий и слов. Что могут сделать родители для учителя? Главное правило – в присутствии ребенка только положительные высказывания», – сказала Васильева.

По ее словам, если критика касается учителя или его методов преподавания, то лучше не делиться своими выводами с ребенком. Вместо этого Евгения Васильева рекомендует обсудить ситуацию в кругу взрослых.

Она добавила, что полезнее всего обратиться к классному руководителю для решения проблемы. Если необходимо, можно также привлечь школьного психолога или администрацию учебного заведения. Это, вероятно, будет достаточно для разрешения спорного вопроса.

Психолог акцентировала, что критика учителя «на кухне» не принесет пользы. Негативные высказывания только усугубляют нежелание детей учиться и ухудшают отношения с педагогом.

Васильева отметила, что поддержка положительного образа учителя поможет ребенку воспринимать его требования более спокойно, внимательнее слушать на уроках и с большим желанием выполнять задания, что, в свою очередь, способствует лучшему усвоению знаний, передает, передает РИАМО.

Всемирный день учителей отмечается 5 октября. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.