Возрастающая в последнее время популярность среди молодежи такого движения, как квадробинг - имитации поведения животных (специалисты также называют это движение фурри), вызывает беспокойство. Такую точку зрения "Российской газете" высказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Софья Свечникова.

Она отметила, что изначально безобидный неофициальный вид спорта, напоминающий акробатику и предполагающий выполнение физических упражнений, полезных для развития детей, стал выходить за рамки спорта и превращаться в сомнительную молодежную субкультуру.

"Предложение законодателя относительно введения ответственности для родителей несовершеннолетних детей за злоупотребление правом на самореализацию в форме квадробинга, безусловно, заслуживает внимания. Именно родители в соответствии с семейным законодательством несут ответственность за воспитание своих детей и обязаны заботиться о об их психическом, духовном и нравственном развитии. В использовании специального костюма в рамках игры или спортивной тренировки нет ничего дурного, но если ребенок в общественных местах начинает передвигаться на четырех конечностях, и родители водят его на поводке - пора бить тревогу. Предлагаемые законодателями меры в виде лишения родителей родительских прав за чрезмерное поощрение квадробинга считаем мерой избыточной. Целесообразным представляется рассмотреть возможность привлечения родителей к административной ответственности", - считает эксперт.

Данной меры будет достаточно для профилактики участия детей в молодежных движениях, поощряющих деструктивное поведение, констатирует Софья Свечникова.

Напомним, что депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов. Соответствующее обращение он направил в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.