Офтальмолог Семакина усомнилась в том, что очки могут испортить зрение детей

Врач-офтальмолог, офтальмохирург, эксперт в области лазерной коррекции зрения и хирургии хрусталика кандидат медицинских наук Анна Семакина усомнилась в том, что очки могут испортить зрение детей.

«Когда офтальмолог выписывает очки ребёнку, мамы боятся, что если ребёнок наденет очки, то никогда их не снимет. Может быть, если у ребёнка уже начинается близорукость, то очки он снимет только после лазерной коррекции зрения после 18 лет», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в данном случае дело в уже сформированной близорукости, которую нужно корректировать качественно и полно.

«Если ребёнок не скорректирован очковой или контактной коррекцией, то может возникнуть такое состояние, как развитие амблиопии, называемой в народе «ленивый глаз», — отметила Семакина.

Она пояснила, что речь идёт о состоянии, когда ребёнок видит пять строк без очков, но его нейронная связь глаза с мозгом формируется так, что он останется на таком уровне зрения и во взрослом возрасте это будет невозможно исправить.

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