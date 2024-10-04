Журналист: эпидемия запретов - уже на уровне эпидемии чумы

Жить в окружении новых болезней, новых инфекций более чем проблематично. А они же не просто наступают на всех нас, они обрушиваются. Постоянно. Из последних - новый подвариант знаменитого коронавируса. Только появился, а уж знатоков в области борьбы с ним более чем. О нем уже столько сказано. Заразен более чем. Обходит любые известные прививки. Срочно наденьте маски! Не ходите в многолюдные места. Сидите дома.

Да, новый. Но уже такой знаменитый! Даже известно, обнародовано, что достаточно посидеть 19 минут в одном ресторане с человеком, выделяющим вирус… Все - заболел! Правда, по другим данным, можно сидеть целых 34 минуты. И лишь после этого заболеть. А еще грипп. А еще ОРВИ. А уж если вы житель столичного региона или Санкт-Петербурга…

Межсезонье? Капризы погоды? На них скидок нет. Вы не ходите в ресторан? Это ваши проблемы! А ведь есть результаты сентябрьского мониторинга вирусов в Москве. Они свидетельствуют о том, что в столице четко отработана система управления при различных сезонных заболеваниях, в том числе и коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в столице полностью соответствует сезону. Среди заболеваний преобладают риновирус и COVID-19. Самым распространенным штаммом COVID-19 в Москве продолжает быть FLIRT. А новый штамм XEC не обнаружен. Именно он на сегодняшний день является вторым по распространенности в странах Европы и встречается у 12% заболевших.

Ввиду схожести штамма FLIRT с предыдущим штаммом "Омикрон" течение заболевания уже привычно московским врачам. На данный момент пациенты с коронавирусом быстро идут на поправку. Болезнь зачастую проходит легко и без осложнений.

Не хотим даже легко и без осложнений. Будем послушно принимать лекарства и следовать профессиональным советам специалистов. А вот как противостоять инициаторам некоторых иных запретов? Вот вы, дорогой читатель, знаете слово "квадробер". Первый раз слышите? Первый раз читаете? И о том, что есть дети-квадроберы тоже не знаете? Не современный вы человек! Отстали! А вот депутат Госдумы прилюдно выступил с инициативой: отправлять за решетку родителей таких детей. А самих детей - в детские дома на перевоспитание. В России не место квадробингу!

Не поленитесь, загляните в Интернет. Там о квадробинге все сказано. Есть такая субкультура. Это когда дети надевают маски животных. Играют, носятся в них по улицам, общаются между собой. Нередко носятся на современных самокатах. А самокаты-то - еще одна жуткая беда: потому запретить! Родителей наказывать! Подойдет не только лишение родительских прав, но и арест.

А судьба семьи, судьба ребенка… Эпидемия запретов на уровне эпидемии чумы.