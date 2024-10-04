Психолог рассказала, до какого возраста нельзя давать детям гаджеты
Детям до трех лет нежелательно давать гаджеты, так как они должны получать медленную зрительную информацию, рассказала НСН клинический психолог, аддиктолог Александра Изюменко. По ее словам, ребенок должен изучать мир с помощью всех органов чувств.
Просмотр коротких роликов может усугубить синдром дефицита внимания и гиперактивности, поэтому очень важно ограничивать пользование ребенка телефоном. До трех лет его вообще лучше исключить для того, чтобы ребенок получал медленную зрительную информацию. Нет у нас в реальном мире такого, чтобы картинки менялись каждые шесть секунд, — объяснила Изюменко.
Специалист отметила, что детям становится трудно даже досмотреть полнометражные мультфильмы, поскольку для них является нормой видео продолжительностью около 15 секунд. Также из-за гаджетов детям тяжело сосредотачиваться, поскольку их внимание быстро обнуляется.
Очень важно дать ребенку возможность видеть реальный мир, знакомиться с ним через все способы получения информации, — добавила психолог.
Ранее директор отдела национальных стратегий и систем здравоохранения организации Наташа Аззопарди Мускат заявила, что Всемирная организация здравоохранения призвала страны рассмотреть возможность законодательного введения ограничений на использование смартфонов детьми. По ее словам, с гаджетами необходимо бороться так же, как и с курением.