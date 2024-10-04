Омбудсмен рассказала, как перестраивают работу домов ребенка

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова посетила бывший Дом ребенка в Иркутске. Теперь здесь открылся центр дневного пребывания, где можно оставить ребенка на время под присмотр специалистов, получить навыки ухода и психологическую консультацию.

"В этом году три семьи, написавшие отказ от детей со сложными заболеваниями, передумали и забрали свои заявления", - поделилась радостной новостью директор социально-реабилитационного центра "Малютка". "Это начинание поддерживаем финансово в рамках стратегической программы Уполномоченного "Сопровождение через всю жизнь". На наш грант закуплены тренажеры, сенсорно-игровые и логопедические комплексы", - сообщила Львова-Белова.

В учреждении действует отделение социально-правовой помощи родителям по возвращению детей - в этом году уже 48 малышей вернулись в родные семьи.

"Встретили маму, которая забирала двух сыновей и дочку. Ей помогли решить жизненные трудности всего за неделю. Подключимся дополнительно - приобретем по ее просьбе новую кровать", - пообещала омбудсмен.

Во время инспекции команда Львовой-Беловой взяла в проработку еще 11 подобных ситуаций.