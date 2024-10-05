Психолог рекомендовал родителям поддерживать положительный образ учителя

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева рекомендовала родителям поддерживать положительный образ учителя.

© РИА Новости

«Что могут сделать родители для учителя? Главное правило — в присутствии ребёнка только положительные высказывания», — заявила она в беседе с РИАМО.

Как отметила эксперт, если объектом критики стал педагог, его методы преподавания и профессиональные компетенции, не нужно спешить делиться этими умозаключениями с детьми.

«Лучше всего обсудить ситуацию с классным руководителем. При необходимости можно подключить школьного психолога, администрацию образовательной организации. Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы решить спорный вопрос», — пояснила она.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как столица поздравила учителей с профессиональным праздником.