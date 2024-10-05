Почему в модных хоррор-квестах погибают люди

Заброшенный завод, топор, с которого капает кровь, и грызущий человеческую руку маньяк... По сравнению с современными хоррор-квестами советские "комнаты ужасов" - детский лепет. А вот и последние новости. Актер пугает участников квеста электрошокером, они пятятся от страха, выдавливают спиной раму окна и летят с высоты второго этажа на асфальт. Место действия - Башкирия. Любители ужасов - в больнице. Как стали возможны подобные забавы?

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"Мирный" адреналин

Если брать молодежную аудиторию (с трудом представляется дама 60+, удирающая от маньяка с бензопилой), то 13% опрошенных нравятся хоррор-квесты. Однако нейропсихолог Олеся Кирасова категорически не советует посещать такие аттракционы тем, кому нет 21 года, и после 65.

Есть ли плюсы от такого времяпрепровождения? Безусловно. Например, как следует из исследования психологов Пензенского университета, те, кто предпочитает жанр ужасов, испытывают сложности в выражении негативных эмоций. У них более акцентированы такие характеристики, как склонность к обиде, чувство вины, избегание ссор. Дело в том, что у нашего общества, которое поощряет только "экологичных и тихих", нет адекватных способов реагирования на конфликт. И это плохо, учитывая стрессовую психологическую обстановку. Эмоции есть, но они закрыты, не могут выйти наружу. Помогает квест.

"Ну а те, кто не любят хоррор, не смущаясь, выражают негатив. Не говорю, что они могут убить кого-то или с топором бегать, нет. Но постоять за себя в состоянии. То есть хоррор-квесты и фильмы - неплохая компенсация стрессовой ситуации. И это плюс", - поясняет психолог.

По ее мнению, совершенно нормальным, абсолютно здоровым психически людям хоррор не интересен.

"Если есть заинтересованность, то какая-то больная точечка в проблемах психологических будет обязательно. Совсем чуть-чуть. Таким людям квесты дают возможность держать баланс негативных и позитивных эмоций. И это неплохо", - считает Кирасова.

Еще один плюс - возможность ощутить себя "бандой и командой".

Но минусов все же больше. Психика у людей до 21 года не сформирована. Как она отреагирует на стресс (а квест на нем построен), никто предположить не возьмется.

"Психически здоровый человек кайфанет и пойдет рассказывать, как было круто. Но если в психике есть слабый момент (допустим, латентная шизофрения, детская депрессия), вылезет психоз", - предупреждает специалист.

Еще одно последствие посещения домов ужаса - посттравматическое стрессовое расстройство. Казалось бы, это более легкое последствие, но оно может проявиться месяца через два-три и вызовет бессонницу, тахикардию, упадок настроения, флешбэки или какие-то острые состояния.

Впрочем, все же подчеркнем, что в 70% случаев даже с тяжелым стрессом психика в состоянии справиться сама.

Хоррор в законе

Как же законодательно регулируются все эти дома ужасов с программами "хардкор"? Кто их проверяет на предмет безопасности?

"Никто, потому что у нас есть мораторий на проверку бизнеса, - со знанием дела заявила журналистам депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина. - Потому организаторы кто во что горазд устраивают развлечения для тех, кто хочет провести время "весело" и в компании".

Между тем в Ростовской области на хоррор-квесте девушка получила сотрясение мозга. В Санкт-Петербурге мальчик - перелом позвоночника, в Москве загорелись декорации и расплавленный пластик капал на детей. Свежа в памяти и трагедия в Махачкале. Одна девушка сгорела живьем, вторая умерла, надышавшись угарным газом. Организаторы использовали открытый огонь.

Есть скептики, которые утверждают, что ничего нового для контроля хоррор-бизнеса выдумывать не надо. Есть закон о защите прав потребителей. Однако в этом законе не сказано, какой квест можно считать безопасным. А потребитель, который ждет качественной услуги и платит за нее деньги, не должен проверять, закреплены ли рамы, как в Башкирии, или нет ли в помещении канистр с бензином, как в Махачкале. Правил оказания этих услуг нет.

После трагических событий в Махачкале парламентарии обратились с письмом на имя премьера Мишустина и в адрес Следственного комитета. Чтобы ускорить принятие обязательных для хоррор-квестов правил, где было бы четко написано, что можно, а что нельзя делать во время подобных игр, правительство предложило внести эти требования в Правила бытового обслуживания населения. Тогда они будут обязательны для соблюдения всем бизнесом, а также основанием, чтобы прийти и проверить. Например, в этих правилах будет прописано, что в аниматоры нельзя брать людей, которые состоят на учете в психоневрологических и наркодиспансерах.

Будет и требование к образованию - актерское (или пройденная переподготовка), а также педагогическое.

"До 2025 года мы это дело доведем до конца", - обещает Екатерина Стенякина.

Виноват, как всегда, стрелочник

Необходимость принятия каких-то правил, ограничивающих аппетиты недобросовестных организаторов квестов, отмечают и юристы.

По словам адвоката Людмилы Айвар, статистике, которую они дают на 2024 год, а это шесть трагических случаев, доверять не стоит.

"Как правило, предприниматель, оказывающий некачественную услугу, успевает договориться с пострадавшим до тех пор, пока информация о происшествии попадет в следственные органы", - утверждает юрист.

Существующий ГОСТ - лишь необязательная для исполнения ведомственная инструкция, которая рассказывает, как должно было бы быть в идеале.

"Но если организаторы ее не соблюдают, то вопросов к ним, по большому счету, возникать не может. Если не случается, конечно, трагедия", - добавляет Айвар.

Если же "договориться" не удается, есть несколько юридических сценариев. Первое. Возбуждение административного производства, когда нарушаются права потребителя. Второе. Возбуждение уголовного дела, если предоставлена услуга, не отвечающая требованиям безопасности, например причинение увечий или смерти по неосторожности. Накажут конкретное лицо, например, ведущего квест. А тот, кто должен был соблюдать правила безопасности, окажется далеко и богатым.

Конкретно

Правила, которые необходимо соблюдать, организовывая хоррор-квест, просты, но, по словам экспертов, написаны кровью.