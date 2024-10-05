Офтальмолог заявил, что отсутствие прогулок портит зрение детей

Ребенку нужно гулять не менее двух часов в день, сказала в пресс-центре НСН Анна Семакина.

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В ходе прогулок ребенок двигается, не сидит на одном месте, а также находится при естественном освещении, что полезно для развития глаз, заявила в пресс-центре НСН врач-офтальмолог Анна Семакина.

«Больше всего портит зрение отсутствие прогулок, поскольку в прогулках есть определенная психологическая развивающая часть. Глаз развивается вместе с головным мозгом. Кроме того, во время прогулок ребенок двигается, он активен. За счет работы мышц работают сосуды, кровоснабжается головной мозг. Он получает достаточно кислорода для того, чтобы ребёнок развивался. В ходе прогулок на свежем воздухе ребёнок находится при естественном освещении. Глаз также зависим от вида и качества освещения, от того, какую картинку мы видим. В современных рекомендациях по контролю близорукости прописано, что ребёнок должен в день гулять не менее двух часов», - сказала собеседница НСН.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова заявила НСН, что главный фактор развития близорукости сегодня – это в 80-90% случаев генные мутации, и только потом уже идет неправильный образ жизни.